Silver Jewellery Theft : चांदीचे पंधरा किलो दागिने असलेली पिशवी पळवली

संक्रांतीच्या पूर्वसंध्येला भरलेल्या आजच्या बाजारात चोरट्याने मोठा डल्ला मारला.
silver jewellery theft

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नेकनूर (जि. बीड) - येथील आठवडे बाजारात दुकान थाटत असतानाच चोरट्याने एका व्यापाऱ्याची पंधरा किलो चांदीचे दागिने असलेली बॅग लंपास केली. रविवारी (ता. ११) सकाळी अकराच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

