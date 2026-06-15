Beed: सीना धरण यंदा खपाटीला, मागील वर्षी जूनलाच झालेलं ओव्हर-फ्लो; शेतकऱ्यांना पावसाची प्रतीक्षा

नीलेश दिवटे कर्जत: कर्जतसह आष्टी तालुक्याला वरदान ठरणाऱ्या सीना धरणाचे पोट खपाटीला गेले आहे. केवळ मृतसाठ्यापेक्षाही कमी पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात सर्वांत प्रथम आजच्याच दिवशी म्हणजे १४ जूनला स्थापनेपासून प्रथमच भरण्याचा मान मिळविलेले हे धरण यंदा कोरडेठाक असल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे ढग जमू लागले आहे..कर्जत तालुक्यातील जिरायत भागाला वरदान ठरणाऱ्या सीना धरणाची निर्मिती तत्कालीन मंत्री आबासाहेब निंबाळकर यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आली. तालुक्यातील निमगाव गांगर्डा येथे सीना नदीवर बांधण्यात आलेले हे धरण तालुक्यातील निमगाव गांगर्डासह मिरजगाव, नागापूर, नागलवाडी, सीतपूर, निंबोडी, तरडगाव, मलठण, निमगाव डाकू, चापडगाव, दिघीसह.गेल्यावर्षी धुमाकूळ घालीत ओला दुष्काळ परिस्थिती जून महिन्यात करणारा पाऊस आता रुसला की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी हमखास पाऊस येईल, या आशेवर पेरणी पूर्व मशागतीची कामे केली आहेत. धरण अद्याप कोरडेच असल्याने पुढे काय, या प्रश्नाने पोटात भीतीचा गोळा उठतो आहे. - महादेव शिंदे, शेतकरी.आष्टी तालुक्यातील मेहेकरी धरण लाभक्षेत्रातील गावातील शेतकऱ्यांना सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वरदान आहे. परंतु सध्या जून महिना निम्मा संपत येऊनही पावसाची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील भंडारदरा, निळवंडे, मुळा धरण भरल्यानंतर सर्वांत शेवटी भरणारे साठा उरला आहे. यामुळे धरणांतील जलजीव सुद्धा अखेरच्या घटका मोजीत असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.