Beed News: रोजगार सोडून दिवसभर पाणीच भरायचं का?; नागरिक संतप्त; सिरसाळा तहानलेलं; नागरिक टँकरच्या उंबरठ्यावर

सिरसाळा: महिन्यातून एकदा नळाला पाणी येतं, तेही इतकं घाण की प्यावं का फेकून द्यावं, हेच कळत नाही. अहो, रोजगाराला जायचं सोडून दिवसभर पाणी भरत बसायचं का? आम्ही दररोज जारचं विकतचं पाणी घेऊ शकत नाही, ही आर्त हाक आहे सिरसाळ्यातील गृहिणी लक्ष्मीबाई कुंभार यांची. ही व्यथा केवळ त्यांची एकटीची नाही, तर परळी वैजनाथ तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि १८ हजार लोकसंख्या असलेल्या संपूर्ण सिरसाळा गावची आहे. सत्ताकेंद्राच्या जवळ असूनही, येथील जनतेच्या पाचवीला पुजलेली पाणीटंचाई आणि लोकप्रतिनिधींची पोकळ आश्वासने यामुळे गावचा श्वास गुदमरतोय..अठरा सदस्य संख्या असलेली ही महत्त्वाची ग्रामपंचायत. राजकारणात सिरसाळ्याला मोठे महत्त्व आहे. पण जेव्हा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा मात्र येथील नागरिक अगतिक होतात. गेल्या ४० वर्षांपासून गावाची तहान गोवर्धन विहिरीवर अवलंबून आहे. गाव वाढले, वस्त्या वाढल्या. पण पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा मात्र खिळखिळी होत गेली. माजलगाव उजव्या कालव्याला पाणी आले तरच गावातील बंधारे भरले जातात. मात्र, तिथेही वीज बिलाचा आणि भारनियमानाचा खोडा आहे. कालव्याला पाणी असताना वीज नसते आणि वीज असते तेव्हा पाणी नसते. या चक्रव्यूहात अडकलेल्या ग्रामस्थांना.रोजगार सोडून दिवसभर पाणीच भरायचं का?महिन्यातून फक्त एकदाच नळाचे दर्शन होते.फेल ठरलेल्या योजना आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप युती सरकारच्या काळात सुमारे २ कोटी रुपये खर्चून राबवलेली सुकळी पाणीपुरवठा योजना तांत्रिक नियोजनाअभावी सपशेल अपयशी ठरली. जलवाहिन्या फुटणे आणि स्वतंत्र वीज फीडर नसणे यामुळे हे कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले. आता २१ कोटी ५७ लाख रुपयांची जल जीवन मिशन योजना गेल्या तीन वर्षांपासून कासवगतीने सुरू आहे. कंत्राटदाराच्या मनमानीमुळे आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे १८ महिन्यांत पूर्ण होणारी योजना अजूनही रखडलेलीच आहे. या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी ग्रामस्थ करत आहेत..टँकरमाफियांची चांदी; सर्वसामान्यांची लूटपाणीपुरवठा विस्कळित असल्याने गावात टँकरचा सुळसुळाट झाला आहे. ५००० लिटर टँकरसाठी ८०० रुपये, तर एका छोट्या टाकीसाठी १५० रुपये मोजावे लागतात. लहान मुलांना जीव धोक्यात घालून पाणी आणावे लागते. दर आठवड्याला टँकरसाठी हजार रुपये लागतात, असे हॉटेल चालक सुरेश किरवले सांगतात. प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका हॉटेल व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना बसत आहे.."आमच्या प्रभागात महिन्यातून फक्त एकदाच नळाला पाणी येते. तेही इतके घाण असते की प्यावे की फेकून द्यावे, असा प्रश्न पडतो. आम्ही रोजगाराला जाणारी माणसे आहोत. दररोज जारचे विकतचे पाणी आम्हाला परवडणारे नाही. कुटुंबासाठी पाणी भरण्यातच दिवस घालवायचा की कामाला जाऊन पोट भरायचे, असा सवाल आमच्यासमोर उभा ठाकला आहे."- लक्ष्मीबाई कुंभार"पाणीटंचाईमुळे आमच्या घरातील लहान मुलांना जीव धोक्यात घालून पाणी आणावे लागते. दर आठवड्याला टँकरच्या पाण्यासाठी किमान एक हजार रुपये खर्च करावे लागतात. सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी निगडित इतका महत्त्वाचा प्रश्न असूनही, प्रशासन किंवा लोकप्रतिनिधी याकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत. ही परिस्थिती अतिशय दुर्दैवी आहे."- सुरेश किरवले."जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला दररोज ५५ लिटर शुद्ध व मुबलक पाणी देण्याची हमी शासन घेते. मात्र, सिरसाळ्यात या योजनेचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेले आहे. वर्षानुवर्षे काम पूर्ण होत नसल्याने ग्रामस्थांचे हाल होत आहेत. प्रशासनाने या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेऊन कंत्राटदाराला सूचना द्याव्यात आणि योजना मार्गी लावावी."- सय्यद शाकेर"केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी 'हर घर नल योजना' सिरसाळ्यात फक्त कागदावरच दिसते. प्रत्येक घरापर्यंत मुबलक व शुद्ध पाणी पोचवण्याचे उद्दिष्ट असताना, येथे ग्रामपंचायत प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. सदस्यांच्या मनमानी कारभारामुळे जायकवाडी वसाहतीत गेल्या दोन वर्षांपासून पाण्याचा प्रश्न भयंकर भेडसावत आहे. आम्हाला महागड्या विकतच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. लोकप्रतिनिधींनी यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे आहे."- अनिल भ. देशमुख.