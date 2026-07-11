Beed: मुख्य रस्त्यावरच चिखलाचे साम्राज्य; सिरसाळ्यात रस्ता ओलांडणे जिकिरीचे; साथीच्या रोगांचा परिसरात वाढला धोका

सिरसाळा: गावाचे प्रवेशद्वार म्हणजेच वेस ही गावची शान मानली जाते. मात्र, वेशीत प्रवेश करतानाच नागरिकांना नरकयातना सहन कराव्या लागत आहेत. मुख्य रस्त्यावर थोडा जरी पाऊस झाला, तरी संपूर्ण चिखल साचून तीव्र दुर्गंधी पसरत असल्याने पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडणेही कठीण बनले आहे. .गेल्या काही दिवसांपासून या रस्त्यावरील जीवघेण्या खड्ड्यांमध्ये नालीचे आणि आजूबाजूच्या घरातील दूषित, घाण पाणी साचून राहत आहे. मुख्य रस्त्यावरच विटांचे तुकडे, पसरलेली गिट्टी, दगडधोंडे आहेत. त्यावर हातगाडे आणि चारचाकी वाहने अस्ताव्यस्त उभी केली जात असल्याने येथे केव्हाही मोठा अपघात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे..DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 63% वर जाणार? नवीन आकडेवारीतून 3% वाढीचे संकेत; पाहा ताजी अपडेट.या गजबजलेल्या मार्गावरून लहान मुले, प्रार्थनास्थळाकडे जाणाऱ्या महिला, पुरुष, शाळेच्या गाड्या, दुचाकी, चारचाकी वाहने, पादचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांची सतत वर्दळ असते. मात्र, मुख्य रोडवरच जड वाहने आणि आईस्क्रीमच्या गाड्या अशी वाहने बेकायदेशीरपणे सतत उभी राहत असल्याने वाहतुकीचा मोठा खोळंबा होत आहे..नालीमुळे आजूबाजूंच्या घरातील घाण पाणी रोडवर येत असल्याने पसरलेल्या दुर्गंधीमुळे परिसरात डासांचे साम्राज्य निर्माण झाले असून, भयंकर साथीचे रोग पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण भोंगळ कारभारावर ग्रामपंचायत प्रशासनाने तात्काळ दखल घेण्याची आक्रमक मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..Panhala Pavan Khind Trek : सह्याद्रीच्या कडेकपारीत दुमदुमणार १२ ट्रेकींग मोहिमा, पन्हाळा–पावनखिंड मोहिमेच्या तारखा ठरल्या; इतिहास, साहस आणि निसर्गाचा संगम.ऐतिहासिक शिवराम मंदिराच्या बाजूलाच रोडवर साचतोय कचराऐतिहासिक शिवराम मंदिराच्या दक्षिण बाजूला काही ग्रामस्थ थेट मुख्य रोडवरच आपल्या घरातील कचरा टाकत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. जोरदार वाऱ्यामुळे हा सर्व कचरा सर्व ठिकाणी पसरत असून, यामुळे परिसरात कमालीची अस्वच्छता पसरली आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाला या गंभीर समस्येबाबत सांगूनही त्यांनी कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे रोडवर कचरा फेकणाऱ्या बेजबाबदार ग्रामस्थांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी ज्येष्ठ नागरिक भास्करराव देशमुख यांनी केली आहे. तसेच लवकरात लवक दिलासा देण्याचीही मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.