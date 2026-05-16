Deglur Crime : देगलूर पोलिसांचे ‘ऑपरेशन क्रॅकडाऊन’ यशस्वी; अवैध गोवंश वाहतूक उधळली, ७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

देगलूर : अवैध गोवंश वाहतूक व कत्तलीला आळा घालण्यासाठी देगलूर पोलिसांनी “ऑपरेशन क्रॅकडाऊन” अंतर्गत मोठी कारवाई करत सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत पाच गोवंश जनावरे व वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेले बोलेरो पिकअप वाहन असा एकूण ७ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुप्त बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ता. १६ मे रोजी सकाळी ११.०५ वाजण्याच्या सुमारास नरंगल रोड टी-पॉइंट परिसरात सापळा रचण्यात आला. आठवडी बाजारातून खरेदी केलेली जनावरे अवैधरित्या कत्तलीसाठी नेत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी बोलेरो पिकअप (एमएच १२ एसएक्स १५८९) अडवून तपासणी केली असता वाहनात दोन गायी व तीन बैल क्रूरपणे कोंबून वाहतूक केली जात असल्याचे आढळून आले..या प्रकरणी ज्ञानेश्वर शंकर गंटेवार (रा. हनुमंतवाडी ता. मुखेड), इस्माईल इस्माईल अमान (रा. चावळा ता. मदनूर), अव्वल पि. अमना परवेज (रा. मदनूर मंडळ, कामारेड्डी, तेलंगणा), शेख अजीन शेख अली (रा. रफीक कॉलनी, देगलूर), मोहसीन रौफ कुरेशी (रा. गौतमनगर, देगलूर) व अशोक सलीम कुरेशी (रा. अंदोळा बाडी, ता. मुखेड) यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम व प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालामध्ये जनावरांची किंमत सुमारे दोन लाख रुपये तर बोलेरो वाहनाची किंमत पाच लाख रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.या कारवाईत पोलिस निरीक्षक सूर्यमोहन बोलमवाड, पोलिस उपनिरीक्षक राजेश्वर मैसमवाड यांच्यासह पोलिस पथकाने सहभाग घेतला. जिल्हा पोलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, अपर पोलिस अधीक्षक सुरज गुरव तसेच उपविभागीय पोलिस अधिकारी संकेत गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.