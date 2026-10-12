Pachod News : दावरवाडी परिसरातील सहा प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रेच पडलीत आजारी!

पाचोड - सव्वीस गावांतील बेचाळीस हजार नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी नांदर (ता. पैठण) प्राथमिक आरोग्य केंद्रातंर्गत सहा प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यात आली असली तरी कर्मचाऱ्याच्या उदासिन भुमिकेमुळे ही उपकेंद्रे आजारी पडल्याने 'त्या' उपकेंद्रांचा भार एकाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह एका वैद्यकिय अधिकार्यावर पडून आरोग्यसेवा कोलमडल्याचे चित्र दावरवाडी (ता.पैठण) परिसरात पाहवयास मिळते..नांदर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातंर्गत लहान मुलांचे लसीकरण करणे, हिवताप तपासणी, विविध आजारांचे रक्त नमुने घेणे,साथरोगाला आळा घालणे, कुटुंब नियोजन, सुधारित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम, सांसर्गिक आजार निर्मुलन कार्यक्रम राबविण्यासाठी दावरवाडी, राहटगाव, सोलनापूर, नांदर, हर्षी व पाचोड येथे आरोग्य उपकेंद्राची निर्मिती करण्यात येऊन जबाबदारी राबविण्यासाठी प्रत्येक उपकेंद्रात एक आरोग्य समुदाय अधिकारी, एक आरोग्य सहाय्यक व एक परिचारीकेची नेमणूक करण्यात आली..मात्र नियुक्त अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने ते मुख्यालयी राहत नसल्याने आरोग्य सेवेवर परिणाम होऊन ही उपकेंद्रे शोभेच्या 'वास्तु' म्हणून उभ्या आहेत. त्यांच्या सततच्या 'अपडाऊन' तर कधी कायमच्याच 'दांड्या'मुळे शासकीय उपक्रमांवर त्याचा परिणाम होण्यासोबतच रुग्णांना सेवा न मिळता उपचारासाठी पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते. हर्षी येथील आरोग्य उपकेंद्रात केवळ आरोग्य समुदाय अधिकारी कार्यरत असल्याने त्यांचेवर आरोग्यसेवेचा भार पडून त्यांचेसह रुग्णांस मानसिक त्रास सोसावा लागतो..आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या दुर्लक्षामुळे नांदर येथील प्राथमिक केंद्रातंर्गत कर्मचाऱ्यांची मनमानी वाढली आहे. नियुक्त डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांनी दररोज मुख्यालयी हजर राहणे अनिर्वाह्य असूनही त्यांची नेहमी अनुपस्थिती जाणवत असल्याने ग्रामस्थ व कर्मचार्यांत सतत वाद होत आहेत. अनेकदा गंभीर आजारावर उपचार मिळण्यास अडचण येते.या सर्व ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या इमारती देखभाल व वापराअभावी भग्न अवस्थेत उभ्या असून नव्याने इमारती त्वरित कार्यान्वित करून नियुक्त कर्मचार्यास मुख्यालयी राहणे सक्तीचे करण्याची मागणी जनतेतून करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील सामान्य, गरीब रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शासन दरवर्षी कोटयावधी रुपये खर्च करून विविध सेवा मोफत उपलब्ध करून देत आहे. परंतु दुसरीकडे त्यांच्याच यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचारी कामचुकारपणा करत शासनाच्या उदात्त हेतूलाच हरताळ फासत असल्याचे दिसून येते..शासनाने प्राथमिक आरोग्य केंद्राला दिलेल्या उद्दिष्टपूर्तीचा रिपोर्ट दर महिन्याला अन् वर्षाच्या शेवटी वरिष्ठ कार्यालयात सादर केला जातो. यावर कोणी व काय कामगिरी केली याचा लेखाजोखाही असतो, तरी मात्र निराशाजनक कामगिरी करणार्यावर वरिष्ठांकडून कारवाई केली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.बहुतांश वेळा नियुक्त आरोग्यसेवक व आरोग्यसेविका स्वतः च्या घरी व नांदरच्या कार्यालयात बसूनच कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया, लसीकरण, गरोदरमाता, क्षयरोग, हिवताप, डास निर्मूलन, आपले गाव आरोग्य संपन्नच आदी सर्वेक्षण व विविध तपासण्यांचे अहवाल केवळ कागदोपत्री रंगवून जबाबदारीच्या पूर्णत्वाचे दाखले अहवालासोबत जोडून आले दिवस काढत असल्याचे पाहवयास मिळते..उपकेंद्राकडे सोपविण्यात आलेल्या लोकसंख्येची जबाबदारी पुढील प्रमाणे -दावरवाडी - ४८३९नांदर - ७१४९राहटगाव - ४२४०सोलनापूर - ६३६४हर्षी - ७४०१पाचोड - ११,१६१.डॉ. राणी वैराळे (वैद्यकीय अधिकारी, नांदर) -'मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने काही ठिकाणी सेवेवर परिणाम होतो.उपकेंद्रावर विज,पाणी, निवासस्थाने, सुरक्षा रक्षक आदींची वाणवा असून त्याचाही सेवेवर परिणाम होत असून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या व मुख्यालयी दांड्या मारणाऱ्याविरुद्ध कार्यवाही करण्यात येऊन वरिष्ठाना अहवाल सादर करण्यात येईल. नियुक्त कर्मचा-यांनी आपापल्या मुख्यालयी हजर राहवयास हवे.'.डॉ. गणेश राऊत (माजी सरपंच, हर्षी खुर्द) -'नियुक्त आरोग्य परिचारिका व अन्य कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने व आठवड्यातून कधीमधी हजेरी लावत असल्याने आरोग्यसेवेचा बोजवारा उडाला आहे. सर्वाना मुख्यालयी राहणेसाठी निवासस्थानाची सोय करावी, रात्री थांबणाऱ्या डॉक्टर व महीला कर्मचार्याच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा रक्षकाची नियुक्ती करावी.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.