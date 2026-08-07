उमरखेड - शासनाच्या कर्जमाफीच्या यादीत नाव न आल्याने, सततची नापिकी, थकीत पीककर्ज आणि पत्नीच्या उपचाराची आर्थिक विवंचना या संकटांनी ग्रासलेल्या उमरखेड तालुक्यातील अंबाळी येथील अल्पभूधारक शेतकरी रामकृष्ण साहेबराव दांडेगावकर (वय 43) यांनी गळफास घेऊन जीवन संपविले. ही घटना शुक्रवारी (ता. 6) रोजी पोफाळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हर्षी येथे घडली. .पोलीसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रामकृष्ण दांडेगावकर यांच्या नावावर अंबाळी शिवारातील गट क्रमांक 106/06 मध्ये 1 हेक्टर 20 आर शेती आहे. त्यांनी 2018 मध्ये विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेच्या उमरखेड शाखेतून 45 हजार रुपयांचे पीककर्ज घेतले होते. मात्र, सलग नापिकीमुळे हे कर्ज फेडणे शक्य झाले नाही. त्यातच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि पत्नीच्या आजारावरील उपचारासाठी पैशांची मोठी अडचण निर्माण झाली होती..याच दरम्यान शासनाची पीककर्जमाफीची यादी जाहीर झाली. मात्र, त्या यादीत स्वतःचे नाव नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर रामकृष्ण हे प्रचंड मानसिक तणावाखाली होते. ‘माझे नाव यादीत नाही,‘ अशी खंत ते वारंवार परिवारातील सदस्याकडे व्यक्त करीत असल्याचे त्यांच्या नातेवाईकांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे. 5 ऑगस्ट रोजी ते पत्नीसोबत सासरवाडी हर्षी येथे गेले..दुसर्या दिवशी 6 ऑगस्ट रोजी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या मेव्हण्याने ही माहिती कुटुंबीयांना दिल्यानंतर पोफाळी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पुसद येथे पाठविण्यात आला. मृतकाचा भाऊ दत्ता दांडेगावकर यांच्या फिर्यादीवरून पोफाळी पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, ठाणेदार निलेश शेंबडे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.