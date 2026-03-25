Beed News: प्रवाशांची स्मार्ट लूट; १९९ कार्डासाठी जादा वसुली; नियमांची पायमल्ली करत सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री; कारवाईचा इशारा

बीड: बसस्थानकावर प्रवाशांची मोठी वर्दळ... उन्हाच्या तडाख्यात रांगेत उभे असलेले ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला... हातामध्ये कागदपत्रांचा जुडगा आणि चेहऱ्यावर सवलतीच्या स्मार्ट कार्डची ओढ. अशातच एखादा एजंट येतो, हळूच कानात सांगतो, रांगेत उभे राहू नका, अर्ध्या तासात कार्ड देतो, फक्त थोडे जास्त पैसे लागतील. हतबल झालेला प्रवासी नाईलाजास्तव जादा पैसे मोजतो आणि इथेच सुरू होते स्मार्ट लूट! राज्यातील एसटी प्रवासात सवलतीसाठी आवश्यक असलेल्या स्मार्ट कार्ड नोंदणीच्या नावाखाली आता बीड बसस्थानकावरही प्रवाशांची उघड लूट सुरू झाली आहे. शासनाने या कार्डासाठी १९९ रुपये शुल्क निश्चित केले असताना, बीडमध्ये मात्र प्रवाशांकडून चक्क २३० ते २५० रुपये उकळले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. .बसस्थानकावर दररोज शेकडो ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला स्मार्ट कार्डसाठी गर्दी करत आहेत. या गर्दीचा गैरफायदा घेत काही एजंट प्रवाशांना घेरतात. कार्डाचे पैसेच नव्हे, तर ऑनलाइन माहिती भरण्यासाठी आवश्यक असलेला एक रुपयाचा अर्ज चक्क १० रुपयांना विकला जात आहे. ही अवैध वसुली हजारो रुपयांच्या घरात जात आहे..अधिकृत दर फलक गायब अन् चुकीची माहितीनियमानुसार, बसस्थानकावर कार्डाचे अधिकृत दर आणि तक्रार निवारणासाठी संपर्क क्रमांक असलेले फलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, बीड बसस्थानकावर असे कोणतेही फलक दिसत नसल्याने प्रवाशांना नक्की किती पैसे द्यायचे याची कल्पना नसते. याचाच फायदा ही लुटारू टोळी घेत आहे. तसेच स्मार्ट कार्ड नसेल तर सवलत मिळणार नाही अशी चुकीची भीती ग्रामीण प्रवाशांमध्ये पसरवली जात आहे..प्रशासनाचे दुर्लक्ष कशासाठीदिवसेंदिवस ही लूट वाढत असताना एसटी प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. एजंटांच्या या आमिषाला बळी न पडण्याचे आवाहन जरी केले जात असले, तरी प्रत्यक्ष केंद्रावर होणाऱ्या जादा वसुलीवर लगाम कोण घालणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. विभाग नियंत्रकांनी आता या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.."शासकीय नियमापेक्षा एक रुपयाही जास्त घेणे हा गुन्हा आहे. बीड बसस्थानकावर सुरू असलेल्या या प्रकाराची तातडीने चौकशी करून संबंधित खासगी कंपनी आणि दोषी कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, ही आमची मागणी आहे."- भीमराम निकाळजे, जेष्ठ नागरिक"शासनाने निश्चित केलेल्या रुपयांशिवाय एकही रुपया जादा घेणे बेकायदेशीर आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून, जर खासगी एजंट किंवा कर्मचारी दोषी आढळले, तर त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल."- अनुजा दुसाने, विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन महामंडळ, बीड विभाग.