Hingoli Smart Meter: परभणीत स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिलात लाखो रुपयांची बचत; घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांना दिलासा

परभणी: जिल्ह्यात वीज वितरण क्षेत्रात महत्त्वाचा बदल घडत असून महावितरण राबवत असलेल्या स्मार्ट वीज मीटर योजनेला ग्राहकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित या प्रणालीमुळे ग्राहकांना वीज वापरावर अधिक नियंत्रण मिळाले असून बिलिंग प्रक्रियाही अधिक पारदर्शक झाली आहे. विशेष म्हणजे 'टाइम ऑफ डे' (टीओडी) प्रणाली लागू केल्यानंतर अनेक ग्राहकांनी आपल्या वीज वापराच्या सवयींत बदल केल्याने एका वर्षात एक कोटी रुपयांची बचत झाल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली आहे..महावितरणकडून जिल्ह्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात एकूण २८ हजार ४५० स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. यामध्ये २४ हजार ३०० घरगुती ग्राहक, ३ हजार ७५० व्यावसायिक ग्राहक, ४०० लघुउद्योगांचा समावेश आहे. उर्वरित भागांतही लवकरच स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील वीज व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्मार्ट मीटर प्रणालीमुळे ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापराची रिअल-टाइम माहिती मिळते..मीटरमधील माहिती स्वयंचलित पद्धतीने मुख्य सर्व्हरवर पाठवली जाते. त्यामुळे बिल तयार करताना अंदाजावर आधारित पद्धतीची गरज कमी होते. बिलिंग प्रक्रिया अधिक अचूक, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होत असल्याने ग्राहकांमध्येही समाधानाची भावना वाढली आहे. तसेच मोबाइल ॲपच्या मदतीने ग्राहकांना दररोजचा वीज वापर तपासता येतो आणि आवश्यकतेनुसार वापर कमी-जास्त करण्याचा निर्णय घेता येतो. टाइम ऑफ डे प्रणाली हा या योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे..या पद्धतीनुसार दिवसातील वेगवेगळ्या वेळेनुसार वीज दर निश्चित केले जातात. सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत वीज मागणी तुलनेने कमी असल्याने या वेळेत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना प्रति युनिट ८० पैशांची सवलत दिली जाते. त्यामुळे ग्राहकांनी आपला वीज वापर या सवलतीच्या वेळेत करण्यावर भर दिला आहे. दिवसा मिळणाऱ्या या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी घरगुती तसेच व्यावसायिक ग्राहकांनी अनेक उपकरणे दिवसा चालवण्याची सवय लावली आहे. उदाहरणार्थ, पाण्याचे पंप, घरातील विविध विद्युत उपकरणे, तसेच लघुउद्योगांतील यंत्रसामग्री सवलतीच्या वेळेत चालवली जात आहे. परिणामी संध्याकाळी आणि रात्री होणाऱ्या पीक अवरमधील वीज वापराचा ताण काही प्रमाणात कमी झाला आहे. यामुळे वीज वितरण व्यवस्थेचे संतुलन राखण्यासही मदत होत आहे..वीज चोरीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदतस्मार्ट मीटरमुळे वीज चोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासही मदत होत असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले आहे. मीटरमधील डेटा सतत नोंदवला जात असल्याने कोणत्याही प्रकारचा अनियमित वापर किंवा छेडछाड त्वरित लक्षात येऊ शकते. त्यामुळे वीज व्यवस्थापन अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम बनत आहे. एकूणच पाहता, स्मार्ट मीटर आणि टीओडी प्रणालीमुळे ग्राहकांना वीज वापराचे नियोजन करता येत असून वीज बिलात बचतही होत आहे. भविष्यात जिल्ह्यातील सर्व भागांमध्ये ही प्रणाली लागू झाल्यास वीज व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल, ग्राहकांनाही त्याचा दीर्घकालीन फायदा होईल.