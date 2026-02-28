Yermala News : स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव वीजबिलांसह, ऑनलाइन विद्युत डिस्कनेक्शन मुद्दा विधिमंडळात गाजला

येरमाळा - मुंबई राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धाराशिव–कळंब मतदारसंघाचे आमदार यांनी जिल्ह्यातील विद्युत ग्राहकांवर स्मार्ट मीटरमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटाचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी जुने,सुरळीत चालणारे विद्युत मीटर बदलून नवीन स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले असून, त्यानंतर ग्राहकांना दरमहा वाढीव वीजबिल येत असल्याचा आरोप आमदारांनी सभागृहात केला..जानेवारी महिन्यात स्मार्ट मीटर बसवलेल्या अनेक ग्राहकांना दहा ते पंधरा हजार रुपयांची बिले देण्यात आली. ही बिले अचानक आणि क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याने ग्राहकांकडून ती भरली जाऊ शकली नाहीत.परिणामी ग्राहक थकबाकीत गेले आणि महावितरणच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे थेट वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्याचे आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले.एकीकडे नियमित बिल वाटप न केल्यामुळे ग्राहक थकबाकीत जात आहेत, तर दुसरीकडे स्मार्ट मीटरला विरोध केल्यास ग्राहकांना सरसकट एव्हरेज बिले देण्यात येत आहेत. एवढेच नव्हे, तर बिल दुरुस्तीची मागणी केल्यास, मीटर व्यवस्थित चालू असतानाही स्मार्ट मीटर बसवण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला..या पार्श्वभूमीवर, ग्राहकांचे वीजबिल दुरुस्त करून देण्यात यावे, वाढीव रकमेचे हप्ते पाडून देण्यात यावेत तसेच सध्या दहावी–बारावीच्या परीक्षांचा काळ सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेऊन कोणतीही डिस्कनेक्शन कारवाई तत्काळ थांबवावी,अशी ठाम मागणी आमदारांनी केली.या मुद्द्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, विद्युत ग्राहकांना आलेल्या वाढीव बिलांच्या संदर्भात हप्ते पाडून देण्यात येतील आणि बिल दुरुस्ती करण्यात येईल.मात्र वीजबिल भरावेच लागेल,असे त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान,महावितरणच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडून ग्रामीण भागात सध्या लोडशेडिंग अथवा वीजपुरवठा खंडित करू नये,असे आदेश असतानाही गेल्या दोन दिवसांत धाराशिव जिल्ह्यात स्मार्ट मीटर बसवलेल्या सुमारे चार हजार ग्राहकांचे ऑनलाईन सिस्टिममधून डिस्कनेक्शन करण्यात आले. थकबाकी असल्याचे कारण पुढे करत महावितरणकडून वीजपुरवठा बंद करण्यात आल्याने ग्रामीण भागात प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे..वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी ग्राहक महावितरण कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असताना, अधिकारी व कर्मचारी ‘सिस्टममध्ये थकबाकी दाखवत आहे, पूर्ण बिल भरल्याशिवाय लाईट सुरू होणार नाही’ असे सांगत असल्याने ग्राहकांची मोठी तारांबळ उडाली आहे. विशेषतः परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागत असून नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेल्या या गोंधळावर तातडीने तोडगा काढावा, ग्राहकांना दिलासा द्यावा आणि अन्यायकारक डिस्कनेक्शन त्वरित रद्द करावेत,अशी मागणी आता सर्व स्तरातून होत आहे.या संपूर्ण प्रकरणाकडे महावितरण आणि राज्य शासन काय भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्यातील विद्युत ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.