- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - महाराष्ट्रात विक्री आणि वाहतुकीस बंदी असलेल्या प्रतिबंधित पान मसाला व सुगंधित तंबाखूची खुलेआम वाहतूक करणाऱ्या दोघांना बिडकीन पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. लोहगाव-बिडकीन रस्त्यावरील तोंडोळी गावाजवळ बुधवारी (ता. २५) पोलिसांनी विनाक्रमांकाच्या किया सेल्टॉस कारवर छापा टाकला. कारमध्ये विविध नामांकित कंपन्यांचा प्रतिबंधित पान मसाला व सुगंधित तंबाखूचा मोठा साठा आढळून आला. या कारवाईत ९ लाख ५० हजार रुपये किमतीच्या वाहनासह एकूण ११ लाख ५२ हजार ७६४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..बिडकीन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांची अवैध वाहतूक होत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी तोंडोळी गावाजवळ सापळा रचला. बुधवारी दुपारी १.२० वाजण्याच्या सुमारास पांढऱ्या रंगाची विनाक्रमांकाची किया सेल्टॉस कार तेथे आली. पोलिसांनी संशयावरून कार थांबवून तपासणी केली असता, त्यामध्ये प्रतिबंधित पान मसाला आणि सुगंधित तंबाखूचा मोठा साठा आढळला. यावेळी कारमधील दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले..सुनिल जयराम ढोले (३३, रा. टेंभापुरी, ता. गंगापूर) आणि अलीम अहेमद पटेल (३०, रा. जिकठाण, ता. गंगापूर) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पंचांसमक्ष केलेल्या झडतीत प्रिमियम राजनिवास, जाफरानी जर्दा, हिरा पान मसाला, रॉयल ७१७ टोबॅको, विमल पान मसाला आणि व्ही-१ बिग सुगंधित तंबाखू असा विविध ब्रँडचा साठा जप्त करण्यात आला..जप्त केलेल्या मालामध्ये प्रिमियम राजनिवासची ४५६ पाकिटे, जाफरानी जर्दाची ४५६ पाकिटे, हिरा पान मसाल्याची २१६ पाकिटे, रॉयल ७१७ टोबॅकोची २१६ पाकिटे, विमल पान मसाल्याची १०५ पाकिटे आणि व्ही-१ बिग सुगंधित तंबाखूची १०५ पाकिटे आहेत. या मालाची किंमत दोन लाख दोन हजार ७६४ रुपये असून, वाहतुकीसाठी वापरलेल्या किया सेल्टॉस कारची किंमत नऊ लाख ५० हजार रुपये आहे.या प्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रशांत सुरेश अजिंठेकर यांच्या फिर्यादीवरून बिडकीन पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ७१६/२०२६ अन्वये अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ चे कलम ५९ तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २७५, १२३, २२३ आणि ३(५) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पुरवठादारांचा शोध सुरू -जप्त केलेल्या प्रतिबंधित पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. हा माल नेमका कोठून आणण्यात आला, त्यामागे कोणता पुरवठादार आहे आणि पुढे कोणाला विक्री केली जाणार होती, याचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे. या अवैध वाहतुकीमागे आणखी काही जणांचा सहभाग आहे का, याचाही तपास सुरू आहे..ही कारवाई पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत स्वामी आणि पैठण उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक राजू तडवी, पोलीस उपनिरीक्षक संभाजी झिंजुर्डे, पोलीस हेडकॉन्स्टेबल वाजेद शेख, योगेश नाडे, वाल्मीक निकम तसेच पोलीस कॉन्स्टेबल योगेश वाघमोडे आणि स्वप्नील दिलवाले यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.