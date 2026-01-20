Snake Bite : तीन महिन्यांत तब्बल सात वेळा सर्पदंश! कुक्कडगावातील १५ वर्षीय पूजाची मृत्यूशी झुंज

- अशोक चांगलेसुखापुरी - अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील कुक्कडगाव येथे एक धक्कादायक व अंगावर काटा आणणारी घटना समोर आली आहे. मोलमजुरी व अल्प शेतीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या कृष्णा राठोड यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून त्यांच्या नववीत शिक्षण घेणाऱ्या १५ वर्षीय मुलीवर पूजावर मागील तीन महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल सात वेळा सर्पदंश झाल्याची घटना सर्वांनाच हादरवून सोडणारी आहे..कृष्णा राठोड यांच्याकडे अवघी एक एकर शेती असून कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखीची आहे. अशा परिस्थितीत पूजावर वारंवार सर्पदंश झाल्याने कुटुंबीयांवर मानसिक व आर्थिक संकट ओढावले आहे. सध्या पूजावर जालना येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पूजाला तिच्या राहत्या घरात चार वेळा, शेतात दोन वेळा, तर मामाच्या गावाला गेली असता तेथे एक वेळा असा एकूण सात वेळा सर्पदंश झाला आहे. एकाच मुलीला वारंवार सर्पदंश होण्याची घटना दुर्मीळ असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.या घटनेची माहिती मिळताच कुक्कडगाव व परिसरातील ग्रामस्थांनी मानवतेचे दर्शन घडवत पूजाच्या उपचारासाठी आर्थिक मदत जमा केली आहे. मात्र उपचाराचा खर्च मोठा असल्याने राठोड कुटुंबास अजूनही मदतीची गरज आहे..दरम्यान, घर व शेत परिसरात सापांचा वावर वाढला असून वनविभाग व आरोग्य प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी गावकऱ्यांकडून केली जात आहे. तसेच गरीब कुटुंबाला शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.