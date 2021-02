परभणीत उडतोय सोशल डिस्टसिंगचा फज्जा; महापालिकेकडून दंड वसुली सुरु, नागरीकांचा हलगर्जीपणा ठरतोय कारणीभूत

परभणी : कोरोना संसर्गाला आता वर्ष पूर्ण होत आले आहे. तब्बल आठ ते दहा महिन्यानंतर लस आली खरी परंतू जिल्ह्यातील रहिवाश्यांच्या हलगर्जीपणामुळे कोरोनो गेला. गेला म्हणता म्हणता परत एकदा कोरोना संसर्गाचा प्रसार जोरात सुरु झाल्याचे चित्र सध्या परभणी जिल्हयातील वाढत्या रुग्ण संख्येवरून दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यासह खेडेगावातून सोशल डिस्टसिंगचा फज्जा उडाल्याने हा संसर्ग परत एकदा डोके वर काढत आहे. परभणी जिल्ह्यात कोरोना विषाणू संसर्गाचा धोका अद्यापही कायम आहे. काही दिवसापूर्वी कोरोनाच्या रुग्णात कमालीची घट झाली होती. नवीन रुग्ण संख्याही घटली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातून कोरोना हद्दपार झाला असल्याच्या अविर्भावात सर्व जिल्हावासिय वावरतांना दिसत होती. बाजार, दुकाने, हॉटेल इतकेच काय तर एसटी महामंडळाच्या बसेस मधूनही लोकांची गर्दी ओसंडून वाहत असल्याचे आपण सर्वांनीच पाहिले आहे. नेमकी हीच वाढती गर्दी कोरोनाच्या परत आगमनाला कारणीभूत ठरली असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. प्रशासनाने वारंवार सूचना देवूनही कुणी फारसे गांभीर्याने घेतले नसल्याने जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग परत एकदा वाढलेला आहे. जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढणे ही चितेंचा विषय ठरू शकतो. कारण जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा कुचकामी असल्याने जिल्ह्यात मृत्यू दरही वाढलेला असल्याचे आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. महापालिकेकडून दंड वसुली सुरु परभणी शहरात मास्क वापरण्याची सक्ती असतांनाही त्याकडे परभणीकरांनी कानाडोळा केल्याचे दिसून येते. कारण शहरातील बहुतांश बाजारपेठात खरेदीसाठी आलेल्या लोकांच्या नाका - तोंडावर मास्क लावलेले दृष्टीस पडत नाही. याकडे महापालिकेने देखील काही अंशी दुर्लक्ष केले होते. परंतू जेव्हा रुग्ण संख्या वाढली, तेव्हा महापालिकेच्यावतीने शहरातील चौका- चौकात दंड वसुली सुरु करण्यात आली आहे. शनिवारी (ता.20) पर्यंत जिल्ह्यात 178 रुग्ण उपचार घेत आहेत. आता पर्यंत जिल्ह्यात 8 हजार 247 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यापैकी 7 हजार 749 जणांना कोरोनापासून मुक्ती मिळाल्याने ते बरे होऊन घरी परतले आहेत. आता पर्यंत 320 जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही आकडेवारी भितीदायकच आहे.

Web Title: Social disturbance is not observed in Parbhani district