Solapur Dhule Highway Accident: चार दिवसांपूर्वी साखरपुडा, परीक्षेसाठी लातूरला निघाले अन् काळाने गाठले

येरमाळा : वाशी तालुक्यातील चार दिवसांपूर्वीच साखरपुडा झालेल्या नवीन नियोजित वरवधूचा सोलापूर–धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर रत्नापूर पाटीजवळील वळणावर टोल वेच्या कमानीला कार धडकून झालेल्या भीषण अपघातात जागीच मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी सायंकाळी सुमारे सहा वाजण्याच्या सुमारास घडली..वाशी तालुक्यातील पारा येथील नामदेव शिनगारे यांचा मुलगा अक्षय आणि इजोरा रहिवाशी हल्ली मुक्काम वाशी येथील सुनील चव्हाण यांची मूलगी अक्षया यांचा गेल्या रविवारी (ता.१५) मांजरसुंबा येथील कन्हेया मंगल कार्यालयात साखरपुडा झाला होता..Pune Kolhapur Highway accident : पुणे -कोल्हापूर महामार्गावर भीषण अपघात, पत्नी जागीच ठार तर पती गंभीर.मयत नववधू अक्षया हिची आज लातूर येथे महापारेशनची परीक्षा होती परीक्षा देण्यासाठी वाशी येथून पहाटेच घरची टाटा नेक्सॉन गाडी क्र. एम एच २५ बी एफ ५०६४ गाडीतून जात असताना हा अपघात झाला. रत्नापूर पाटीजवळ चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने भरधाव कार थेट येडशी टोलवेच्या कमानीला धडकली..धडक इतकी जोरदार होती की कारचा पुढील भाग पूर्णपणे चुरडला गेला नववधू अक्षया सुनील चव्हाण (वय.२३) आणि वर मुलगा अक्षय रामभाऊ शिनगारे याचा (वय. २५) अपघातात जागीच मृत्यू झाला.तर चालक अक्षय यादव सिरसट (वय. २२)जखमी झाला आहे..Pune Accident: लग्नाआधीच काळाने घातला घाव; जेऊर फाटा येथील रेल्वे अपघातात तरुणाचा मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर!.अपघाताची माहिती मिळताच रत्नापूर नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदत कार्य केले जखमी चालकाला १०८ ला कॉल करुन उपचारासाठी पाठवले.पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी येरमाळा प्राथमिक रुग्णालयात पाठवला. चार दिवसांपूर्वीच साखरपुडा झालेल्या तरुणीच्या अकाली मृत्यूने वाशी तालुक्यात शोककळा पसरली आहे..