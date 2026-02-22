मराठवाडा

Solapur Dhule Highway Accident: चार दिवसांपूर्वी साखरपुडा, परीक्षेसाठी लातूरला निघाले अन् काळाने गाठले

Road Accident: सोलापूर–धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर रत्नापूर पाटीजवळ कार टोल कमानीला धडकल्याने चार दिवसांपूर्वी साखरपुडा झालेल्या वधू-वराचा जागीच मृत्यू झाला. वाशी तालुक्यात शोककळा पसरली आहे.
Solapur Dhule Highway Accident

Solapur Dhule Highway Accident

sakal

दीपक बारकुल
Updated on

येरमाळा : वाशी तालुक्यातील चार दिवसांपूर्वीच साखरपुडा झालेल्या नवीन नियोजित वरवधूचा सोलापूर–धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर रत्नापूर पाटीजवळील वळणावर टोल वेच्या कमानीला कार धडकून झालेल्या भीषण अपघातात जागीच मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी सायंकाळी सुमारे सहा वाजण्याच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
police
Vehicle
accident
car
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.