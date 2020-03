मध्य रेल्वेमधील लाईन ब्लॉकचा काही रेल्वेंना फटका

नांदेड : मुंबई विभागातील कल्याण- कसारा सेक्शन मध्य रेल्वेमध्ये हाती घेतलेल्या महत्वाच्या कामामुळे ता. १३ आणि ता. १४ मार्च रोजी काही महत्वाच्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत तर काही उशिरा धावणार असल्याचे दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाने कळविले आहे. या गाड्या आहेत रद्द ँ गाडी संख्या १७६११ नांदेड ते मुंबई राज्यराणी एक्सप्रेस ता. १३ मार्च रोजी पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे.

ँ गाडी संख्या १७६१२ मुंबई ते नांदेड राज्यराणी एक्सप्रेस ता. १४ मार्च रोजी पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे .

ँ गाडी संख्या ११४०२ नागपूर ते मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस ता. १३ मार्च रोजी पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे .

ँ गाडी संख्या ११४०१ मुंबई ते नागपूर नंदीग्राम एक्सप्रेस ता. १४ मार्च रोजी पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. उशिरा धावणारी गाडी :

ता. १३ मार्च रोजी सिकंदराबाद येथून सुटणारी गाडी संख्या १७०५८ सिकंदराबाद ते मुंबई देवगिरी एक्सप्रेस ता. १४ मार्च रोजी भुसावळ विभागात उशिरा धावेल. आणि इगतपुरी येथे सकाळी ०५:५० नंतर पुढे मुंबईकडे धावेल. ९० मिनिटे उशिरा धावेल.

यामुळे प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल दक्षिण मध्य रेल्वे दिलगीर व्यक्त करत आहे.



