Deglur Accident : सासरवाडीला निघालेल्या जावयाचा अकोला-हैदराबाद महामार्गावर रस्ता अपघातात मृत्यू

देगलूर - आपले नियोजित कर्तव्य बजावून दुचाकी वर तेलंगणा राज्यातील मदनुर मंडळ मधील मेनूर येथे सासरवाडीकडे जात असताना अज्ञात वाहनाने पाठीमागून दिलेल्या धडकेत देगलूर आगारातील वाहकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी ता. २७ रोजी सायंकाळी अकोला नांदेड हैदराबाद या आंतरराष्ट्रीय महामार्गावर घडली..देगलूर आगारात एस.टी वाहक म्हणून कार्यरत असलेले एम. ए. नजीर (वय-४४, रा. भोकर) हे बुधवारी ता. २७ रोजी पहाटे 2:30 ची देगलूर ते नांदेड जी हायकोर्ट या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एसटी बसची ड्युटी पूर्ण करून दुपारी आपल्या सासरवाडीला तेलंगणातील मेनूर मंडळ मदनुर, जि. कामारेडीकडे जात असताना अज्ञात वाहनाने त्यांना पाठीमागून जोराची धडक दिली झालेल्या अपघातात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..अपघातानंतर संबंधित वाहन चालक वाहनासह घटनास्थळावरून पसार झाला होता. मात्र घटनास्थळी धाव घेतलेले मदनुरचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री मोहन रेड्डी यांनी वाहन नाकाबंदीचे आदेश दिल्यानंतर पसार झालेले वाहन पिटलम पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले. श्री. नजीर यांचा मृतदेह मदनुर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आला..गुरुवारी ता. २८ रोजी सकाळी मृतदेहाचे शवविच्छेदन झाल्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. सायंकाळी पाच वाजता नजीर यांच्या मूळ गावी भोकर येथे त्यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. नजीर यांच्या निधनाने देगलूर आगारातील सहकाऱ्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे. आपल्या शांत व मनमिळावू स्वभावामुळे ते सहकाऱ्यांमध्ये लोकप्रिय होते. त्यांच्या पश्चात आई, पत्नी, दोन मुले व एक मुलगी असा परिवार आहे.ऐन बकरी ईद या पवित्र सणाच्या दिवशीच शेख नजीर यांच्यावर अंत्यसंस्कारांची वेळ कुटुंबीयांवर आल्याने सर्वत्र शोककळा पसरलेली होती..