Solapur Police Recruitment: सालगड्याच्या मुलाचा सोलापूर पोलिस पर्यंतचा थरारक प्रवास: जिद्द, चिकाटी आणि कष्टाच्या जोरावर गजानन मांगिलवाडची खाकी वर्दीत भरारी

देगलूर : जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या बळावर सुगाव ता. देगलूर येथील इतरांच्या शेतावर सालगडी असलेल्या संजय मागीलवाड यांचा मुलगा गजानन मांगिलवाड हा सोलापूर पोलीस भरतीत खाकी वर्दीचा मानकरी ठरला आहे. 'स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या पंखात बळ असेल, तर आभाळही ठेंगणे वाटते' याची प्रचिती गजानन ने दाखवून दिली..संजय मांगीलवाड याच्या घरची परिस्थिती बेताची, वडील इतरांच्या शेतावर सालगडी म्हणून तर आई व इतर कुटुंबीय इतरांच्या शेती वर काम करून कुटुंबाचा चरितार्थ चालवत होते. पदवीपर्यंत शिक्षण घेऊनही नोकरी न मिळाल्याने गजानन मागीलवाड नेहमी नशिबाला दोष देत असत. निसर्गाच्या भरवशावर पिकणाऱ्या शेतीने कधीच भरभरून न दिल्याने काही झाले तरी आपणांस आता शेतीकामे सोडून नोकरीच करावयाची असा गजानन याने मनाशी खूणगाठ बांधली, अन् गजानन मागीलवाड याने पोलीस दलात भरती होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले. त्याच्या घरची परिस्थिती बेताची असल्याने अनेक अडचणी समोर होत्या,मात्र उचित ध्येय गाठायचेच हा निश्चय त्याचा पक्का होता. .त्याने पोलिस भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होताच सोलापूर पोलिस भरतीसाठी पात्र ठरला कोणत्याही मोठ्या अकॅडमीचा अवाजवी खर्च न करता, त्याने स्वतःच्या जिद्दीवर मैदानी चाचणी आणि लेखी परीक्षेची तयारी केली व अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्याचे हे यश त्याच्या शिस्तबद्ध नियोजनाचा परिणाम असून त्याने आपल्या कष्टाच्या जोरावर हे दैदीप्यमान यश संपादन केले. गजानन चे प्राथमिक शिक्षण सुगाव च्या जिल्हा परिषद शाळेत झाले तर माध्यमिक शिक्षण प्रगती माध्यमिक विद्यालयात झाले त्यानंतर त्यांने पदवी परीक्षा देगलूर महाविद्यालयातून दिली. पोलीस भरती होईपर्यंत तो कुटुंबाचा चरितार्थ चालवण्यासाठी होमगार्ड म्हणून कार्यरत होता..गेल्या ३५ वर्षापासून इतरांच्या शेतावर सालगडी म्हणून राबणाऱ्या संजय मागीलवाड यांच्या कुटुंबातील "गजानन"ची पार्श्वभूमी कोणत्याही शासकीय नोकरीची नसतांनाही त्यांने जिद्द चिकाटी व कठोर परिश्रमाच्या बळावर सोलापूर पोलिसांची खाकी वर्दी मिळवण्याचा बहुमान पटकावला. या यशाबद्दल कुंटुबियाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे . त्याने आपल्या कर्तत्वाच्या बळावर यशोशिखर गाठल्याने त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..गजानन संजय मागीलवाड (नवनियुक्त पोलिस), "माझ्या आई -वडिलांनी शेतात घाम गाळून मला शिकवलं. त्यांच्या कष्टाचं चीज करायचं हेच माझं स्वप्न होतं. आज सोलापूर पोलीस म्हणून निवड झाल्याचा आनंद शब्दांत सांगता येणार नाही.जिद्द असेल तर परिस्थितीवर मात करता येते, हेच मला सिद्ध करायचं होतं. ते साकार झालं."