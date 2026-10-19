सोमनाथ नागुरेसोनपेठ : दुष्काळाच्या झळा दिवसेंदिवस गडद होत असून, बैलांच्या मदतीने संसाराचा गाडा ओढत निघालेली मेंढपाळ कुटुंबे, बैलगाड्यांवर संसारोपयोगी साहित्य, पाण्याचे डबे, कपडे, जगण्यासाठी लागणारे साहित्य घेऊन मजल दरमजल करणारी अनेक स्थलांतरीत कुटुंबे रस्त्यावरून निघल्याचे चित्र दुष्काळाची दाहकता दर्शवत आहेत. पाणी, चारा आणि उदरनिर्वाहाच्या शोधात सुरू असलेली जगण्याची लढाई दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. .मेंढपाळांचे आयुष्य निसर्गावर अवलंबून असते. पाऊस झाला, गवत उगवले, रानात चारा उपलब्ध झाला, तर मेंढ्यांच्या पोटाची खळगी भरते. मात्र, पावसाने पाठ फिरवली, जमिनी कोरड्या पडल्या, चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली की, या कुटुंबांसमोर स्थलांतराशिवाय पर्याय उरत नाही. मेंढ्यांसाठी हिरवा चारा आणि पिण्यासाठी पाणी शोधत त्यांना गावोगावी भटकावे लागते.. या भटकंतीत केवळ मेंढ्यांचीच नव्हे, तर त्यांच्यासोबत असलेल्या पशुधनाची, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची कसोटी लागते. संसार पाठीवर घेऊन निघालेल्या या कुटुंबांना ऊन, धूळ, पाण्याची कमतरता, अनिश्चित मुक्काम यांचा सामना करावा लागतो. आजचा मुक्काम कुठे असेल, उद्या पाणी कुठे मिळेल आणि जनावरांसाठी चारा कुठे सापडेल, याची चिंता त्यांना सतत सतावत असते..कुठेही हिरवळ, चारा नाही, आटलेल्या विहिरी यामुळे पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या कुटुंबांना संघर्ष करावा लागत आहे. दुष्काळाचा प्रश्न केवळ शेतीपुरता मर्यादित नाही. त्याचा परिणाम पशुधन, रोजगार आणि भटकंती करणाऱ्या कुटुंबांच्या जीवनावरही होतो. त्यामुळे अशा कुटुंबांसाठी पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणवठे, चारा छावण्या किंवा पर्यायी चारा व्यवस्था, पशुवैद्यकीय सेवा आणि शासकीय योजनांची माहिती याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.