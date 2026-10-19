मराठवाडा

Drought Crisis:टंचाईच्या झळा सोसत मेंढपाळांची भटकंती;बैलगाड्यांवर संसार, मैलोन्‌मैल प्रवास; चारा-पाण्याचा शोध घेताना कुटुंबाची दमछाक

Sonpeth Drought, Fodder and Water Shortage: दुष्काळामुळे सोनपेठ परिसरातील मेंढपाळ कुटुंबांना पाणी, चारा आणि उदरनिर्वाहासाठी गावोगावी भटकंती करावी लागत आहे.
Shepherd families travel with their belongings on bullock carts in search of water, fodder and grazing land amid drought conditions in the Sonpeth region

Shepherd families travel with their belongings on bullock carts in search of water, fodder and grazing land amid drought conditions in the Sonpeth region

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोमनाथ नागुरे

सोनपेठ : दुष्काळाच्या झळा दिवसेंदिवस गडद होत असून, बैलांच्या मदतीने संसाराचा गाडा ओढत निघालेली मेंढपाळ कुटुंबे, बैलगाड्यांवर संसारोपयोगी साहित्य, पाण्याचे डबे, कपडे, जगण्यासाठी लागणारे साहित्य घेऊन मजल दरमजल करणारी अनेक स्थलांतरीत कुटुंबे रस्त्यावरून निघल्याचे चित्र दुष्काळाची दाहकता दर्शवत आहेत. पाणी, चारा आणि उदरनिर्वाहाच्या शोधात सुरू असलेली जगण्याची लढाई दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.

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