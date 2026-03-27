Parbhani News: सोनपेठमध्ये बारदान्याअभावी हरभरा खरेदी ठप्प;नाफेडच्या केंद्रावर शेकडो वाहनांच्या लागल्या लांबच लांब रांगा

Baradana Shortage Halts Chickpea Purchase: सोनपेठ नाफेड केंद्रावर बारदाना न मिळाल्यामुळे हरभरा खरेदी ठप्प. शेकडो शेतकऱ्यांच्या वाहनांच्या रांगा लागल्या. नाफेडकडून लवकरात लवकर बारदाना आणि QR कोड उपलब्ध करून खरेदी सुरू करावी.
सोनपेठ: केवळ बारदाना उपलब्ध नसल्याने तालुक्यातील नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर हरभरा खरेदी थांबली आहे. विशेष म्हणजे हे खरेदी केंद्र सुरू होऊन काही दिवस झालेले असतानाच हा प्रश्न उद्भवला आहे. त्यामुळे केंद्रावर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन तातडीने बारदाना उपलब्ध करून खरेदी नियमित सुरू ठेवण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

