Parbhani News: सोनपेठमध्ये बारदान्याअभावी हरभरा खरेदी ठप्प;नाफेडच्या केंद्रावर शेकडो वाहनांच्या लागल्या लांबच लांब रांगा

सोनपेठ: केवळ बारदाना उपलब्ध नसल्याने तालुक्यातील नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर हरभरा खरेदी थांबली आहे. विशेष म्हणजे हे खरेदी केंद्र सुरू होऊन काही दिवस झालेले असतानाच हा प्रश्न उद्भवला आहे. त्यामुळे केंद्रावर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन तातडीने बारदाना उपलब्ध करून खरेदी नियमित सुरू ठेवण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. .या परिस्थितीमुळे सोयाबीन खरेदीतील उरलेला बारधान्यांमधून ६००० क्विंटल शेतकऱ्यांचा हरभरा मोजण्यात आला. आता येथील खरेदी-विक्री संस्थेच्या केंद्रावर शुकशुकाट बघायला मिळत आहे. क्यूआर कोड आणि बारदाना उपलब्ध झाल्याशिवाय हरभरा खरेदी सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाफेडने केंद्र सुरू करण्यासाठी क्यूआर कोड आणि बारदाना उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. परंतु, हे न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा हरभरा खासगी बाजारभावात विकावा लागण्याची शक्यता आहे..Parbhani News: परभणीत दुचाकीसाठी २०० रुपये, चारचाकीसाठी २ हजारांची मर्यादा.याउलट खासगी संस्थाच्या केंद्रावर बारदाना मुबलक असल्याचेही सांगितले जाते. शासनाने हमीभाव योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, आवश्यक साधने उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना मानसिक ताण आणि अडचणी सहन कराव्या लागत आहेत. स्थानिक खरेदी-विक्रीच्या केंद्रावरील बारदाना संपल्याने खरेदी बंद झाली. परंतु, अशा शेतकऱ्यांना नाफेडमार्फत खरेदीचा संदेश गेल्यामुळे शेतकऱ्यांनी हरभरा केंद्रावर आणला आणि त्यासाठी बारदाना उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचे मोजमाप करून खरेदी केंद्रावर ढीग घालण्यात येणार आहे.बारदाना नसल्यामुळे वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत..Premium|Family Trust Formation : कौटुंबिक विश्वस्त; आपल्या मालमत्तेचे सुरक्षित व्यवस्थापन.नाफेड केंद्रांवर ऑनलाइन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांनी हरभरा विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. केंद्र सुरू होण्याआधी बारदाना आणि क्यूआर कोडची व्यवस्था करणे ही नाफेडची जबाबदारी असते. मात्र, ती न केल्याने येथील केंद्रावर मागील हंगामातील उरलेला बारदाना वापरून खरेदी सुरू करण्यात आली आणि काही दिवसांतच हा बारदाना संपल्याने खरेदी प्रक्रिया बंद पडली. खासगी बाजारातील हरभऱ्याचा दर पाहता, सद्यःस्थितीत हमीभावाचा शेतकऱ्यांना मोठा आधार आहे.."हरभरा खरेदी केंद्राची सुरवात केल्यापासून शिल्लक असलेल्या सोयाबीन खरेदीच्या बारदान्यावर हरभरा खरेदी केला. तसेच काही शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदी करून गोडाऊनमध्ये ढीग लावला आहे. बारदाना मागणीसाठी खरेदी-विक्री संस्थेच्या वतीने नाफेडकडे पत्रव्यवहार केला गेला आहे. नाफेडने लवकरात लवकर बारदाना उपलब्ध करून द्यावा. बारदाना आणि क्यूआर कोड उपलब्ध होताच खरेदी सुरू केली जाईल."- प्रभाकर राठोड, अध्यक्ष, खरेदी-विक्री संस्था, सोनपेठ