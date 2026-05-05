Hywa Truck Bike Accident : भरधाव हायवाची दुचाकीला जोरदार धडक; २२ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू, हायवा चालक फरार

चित्तेपिंपळगाव - शेंद्रा एमआयडीसी परिसरात भरधाव वेगाने धावणाऱ्या हायवा ट्रकने दुचाकीस्वाराला दिलेल्या जोरदार धडकेत २२ वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवार ता. ५ रोजी सायंकाळी चार वाजेच्या सुमारास ही दुर्घटना शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत आलाईन कंपनीजवळ घडली असून ,अपघातानंतर हायवा चालक हायवा वाहन सोडुन फरार झाला असून, या प्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे..मृत तरुणाचे नाव सौरभ गोविंद तांबे (वय-२२, रा. शेंद्रा कामगार वसाहत) ता. छत्रपती संभाजीनगर असे आहे. सौरभ हा आपल्या दुचाकीवर (क्रमांक एमएच २० ५४०८) प्रवास करत असताना समोरून येणाऱ्या भरधाव हायवाने त्याला जोरदार धडक दिली. प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांच्या माहितीनुसार, हायवा चालकाला दुचाकी समोरून येत असल्याचा योग्य अंदाज न आल्याने हा अपघात घडला. धडकेची तीव्रता इतकी होती की सौरभ गंभीर जखमी झाल्याने काही वेळातच त्याचा जागीच मृत्यू झाला..अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत सौरभला छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, अपघात घडवून आणणारा हायवा चालक घटनास्थळावरून हायवा वाहन जागेवर सोडून पळून गेला असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. प्राथमिक तपासात संबंधित हायवा वाहनावर नंबर प्लेट नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..स्थानिक नागरिकांनी या घटनेबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या मुरूम वाहतूक सुरू असून हे हायवा ट्रक भरधाव वेगाने धावत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. अशा वाहनांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. 'महसूल व पोलिसांच्या आशीर्वादामुळेच हे प्रकार सुरू आहेत का?' असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे..या दुर्घटनेमुळे पुन्हा एकदा अवैध वाहतूक, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि निष्काळजी वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा अशा अपघातांची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.चिकलठाणा पोलिसांनी अपघातास कारणीभूत ठरलेला हायवा पोलीसांनी जप्त केला असून,या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत असून फरार हायवा चालकाचा शोध चिकलठाणा पोलिसांकडून सुरू आहे.