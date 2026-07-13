मराठवाडा

Pick Up Scooty Accident : भरधाव पिकअपची स्कुटीला धडक; खिर्डी येथील तरुणाचा मृत्यू, एक जखमी

भरधाव पिकअपने स्कुटीला समोरून धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात खिर्डी (ता. कन्नड) येथील गौतम हिरामण पवार (वय-३५) यांचा मृत्यू झाला.
Pick Up Scooty Accident

Pick Up Scooty Accident

sakal

संतोष गंगवाल
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देवगाव रंगारी - छत्रपती संभाजीनगर–नाशिक महामार्गावरील देऱ्हळ फाट्यानजीक भरधाव पिकअपने स्कुटीला समोरून धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात खिर्डी (ता. कन्नड) येथील गौतम हिरामण पवार (वय-३५) यांचा मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता. १३) दुपारी सुमारे चारच्या सुमारास घडली. अपघातानंतर पिकअप चालक घटनास्थळावरून पसार झाला.

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