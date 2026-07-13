Pick Up Scooty Accident : भरधाव पिकअपची स्कुटीला धडक; खिर्डी येथील तरुणाचा मृत्यू, एक जखमी

देवगाव रंगारी - छत्रपती संभाजीनगर–नाशिक महामार्गावरील देऱ्हळ फाट्यानजीक भरधाव पिकअपने स्कुटीला समोरून धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात खिर्डी (ता. कन्नड) येथील गौतम हिरामण पवार (वय-३५) यांचा मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता. १३) दुपारी सुमारे चारच्या सुमारास घडली. अपघातानंतर पिकअप चालक घटनास्थळावरून पसार झाला..गौतम हिरामण पवार वैयक्तिक कामानिमित्त संभाजीनगर खिर्डी येथे आले होते. काम आटोपल्यानंतर ते सचिन दिगंबर ठुबे या मित्रासह स्कुटी (क्र. एमएच-५७ डी-३३३६) वरून छत्रपती संभाजीनगरकडे निघाले होते. दूपारी चार वाजेदरम्यान देऱ्हळ फाट्याजवळ आले असता समोरून भरधाव येणाऱ्या पिकअपने (क्र. एमएच-२० एटी-२०४५) त्यांच्या स्कुटीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात गौतम पवार यांच्या डोक्याला व कमरेखालील भागाला गंभीर दुखापत झाली, तर त्यांच्यासोबत असलेला मित्र किरकोळ जखमी झाला..अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी तातडीने मदतकार्य करून १०८ रुग्णवाहिकेला पाचारण केले. जखमींना देवगाव रंगारी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. काझी यांनी तपासणीअंती गौतम पवार यांना मृत घोषित केले..दरम्यान, अपघातानंतर अज्ञात व्यक्तीने संबंधित पिकअप वाहन पेटवून देण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. माहिती मिळताच लासूर स्टेशन चौकीचे बीट जमादार बिघोत व सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आग आटोक्यात आणली. रात्री उशिरापर्यंत पंचनामा व पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू होती.मृत गौतम पवार यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुलगे, आई-वडील, एक भाऊ आणि तीन बहिणी असा परिवार आहे. त्यांच्या निधनामुळे खिर्डी परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.