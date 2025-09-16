मराठवाडा

Truck Accident: ट्रक झाडावर आदळून दोघे जागीच ठार; सहा तासांनंतर मृतदेह काढला बाहेर, जिंतूर तालुक्यातील घटना

Parbhani Accident: नांदेडहून जालन्याकडे भरधाव निघालेला ट्रक रस्त्यालगतच्या झाडावर आदळून झालेल्या अपघातात चालकासह क्लीनर जागीच ठार झाल्याची घटना सोमवारी पहाटे शहरापासून पाच किलोमीटरवरील पुंगळा पाटीजवळ घडली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
जिंतूर : नांदेडहून जालन्याकडे भरधाव निघालेला ट्रक रस्त्यालगतच्या झाडावर आदळून झालेल्या अपघातात चालकासह क्लीनर जागीच ठार झाल्याची घटना सोमवारी (ता. १५) पहाटे शहरापासून पाच किलोमीटरवरील पुंगळा पाटीजवळ घडली.

