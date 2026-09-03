Maratha Reservation : औशात मराठा बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; जलकुंभावर चढून आंदोलकांचे ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन

औसा - अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने गुरुवारी (ता. ३) लातूर जिल्हा बंदची हाक देण्यात आली. या बंदला औसा शहरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सकाळपासूनच शहरातील प्रमुख बाजारपेठेसह दुकाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्यात आली होती..किल्ला मैदानातून तहसील कार्यालयावर धडकसकल मराठा समाजाच्या वतीने किल्ला मैदान येथून तहसील कार्यालयापर्यंत रॅली काढण्यात आली. हातात भगवे झेंडे घेतलेल्या आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी वातावरण दणाणून सोडले. रॅलीनंतर आंदोलकांनी तहसील कार्यालयात जाऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना दिले..जलकुंभावर चढले आंदोलक; ‘शोले स्टाईल’ आंदोलनदरम्यान, तहसील कार्यालय परिसरातील जलकुंभावर काही आंदोलक चढले. जलकुंभावरून घोषणाबाजी करीत त्यांनी ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन सुरू केले. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली. परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी आंदोलकांशी चर्चा करून त्यांची समजूत काढली आणि त्यांना सुरक्षितपणे जलकुंभावरून खाली उतरविले. पोलिसांच्या वेळीच हस्तक्षेपामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली..व्यापाऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभागबंदच्या आवाहनाला औसा शहरातील व्यापाऱ्यांनीही मोठा प्रतिसाद दिला. शहरातील बहुतांश दुकाने आणि प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे नेहमी गजबजलेल्या बाजारपेठांमध्ये दिवसभर शुकशुकाट दिसून आला..पोलिसांचा चोख बंदोबस्तबंदच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी औसा पोलिस प्रशासनाने शहरात चोख बंदोबस्त ठेवला होता. रॅली, तहसील कार्यालय परिसर तसेच संवेदनशील ठिकाणी पोलिसांची उपस्थिती होती. जलकुंभावर चढलेल्या आंदोलकांना खाली उतरविल्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आली..शांततेत बंदची सांगतामराठा समाजाच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी, अशी भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. निवेदनाद्वारे आपल्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन करण्यात आले. दरम्यान, औसा शहरातील बंद शांततेत पार पडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.