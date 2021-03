औंढा येथे पहिल्यांदा भाविकांविना महाशिवरात्रीची श्रीनागनाथ पूजा, कोरोनाचे संकट दूर करण्याचे साकडे 

औंढा नागनाथ ( जिल्हा हिंगोली ) : बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक ज्योतिर्लिंग असलेल्या तिर्थक्षेत्र औंढा नागनाथ येथील नागनाथाची इतिहासात पहिल्यांदाच कोरोनाच्या महामारी संकटात भाविकांविना महाशिवरात्री निमित्त गुरुवारी (ता. ११) पूजा करण्यात आली. यावेळी नागनाथाकडे कोरोना संकट टळू दे अशी आराधना करण्यात आली. औंढा नागनाथ येथे महाशिवरात्रनिमित्त मंदिर परिसरात भाविकाचा मध्यरात्रीपासून रांगा लागतात. शिवाय अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात असतो. यावर्षी मात्र मंदिरात शुकशुकाट आहे. दरम्यान, श्री नागनाथ देवस्थानचे अध्यक्ष तथा तहसीलदार डाॅ. कृष्णा कानगुले, आमदार संतोष बांगर, देवस्थानचे विश्वस्त अॅड. पतंगे यांनी सपत्नीक श्रीनागनाथाची महापूजा केली. दरवर्षी महाशिवरात्रीनिमित्त मंदिर परिसरामध्ये भाविकांची अलोट गर्दी असते. एवढेच नाही तर भाविक रात्रीपासून दर्शन रांगेमध्ये थांबतात. या ठिकाणी विश्वस्त मंडळाची महापूजा करण्यापूर्वी रांगेमध्ये सर्वात समोर असलेला भाविकांना शासकीय पुजेस बसण्याची संधी दिली जाते. मात्र यावर्षी जगावर आलेल्या या कोरोनाच्या महामारीमुळे सर्व काही अर्थचक्र बदलून गेले आहे. तसेच आज रात्री बारा वाजता महापूजा करण्यात आली. यावेळी देवस्थान पदसिद्ध आमदार संतोष बांगर यांनी श्री नागनाथ प्रभूला साकडे घातलं. या देशावरच कोरोना महामारीच संकट लवकर दूर होओ तसेच महापूजा झाल्यानंतर नागनाथ देवस्थानच्या वतीने तहसीलदार कृष्णा कानगुले व आमदार संतोष बांगर यांचा शाल श्रीफळ देऊन देवस्थानचे अधीक्षक वैजनाथ पवार यांनी सत्कार केला. तर यावेळी तालुकाप्रमुख साहेबराव देशमुख, माजी उपसभापती अनिल देशमुख, शहरप्रमुख अनिल देव, महादेव गोरे, अभिषेक गोरे, दीपक सोनुने , प्रदुन्ननागरे, मनोज देशमुख, लल्ला देव, राम कदम, श्रीराम राठी, राजू वाकोडे, श्रीसंत सोनुने, कृष्णा पाटील, बापूराव देशमुखसह देवस्थानचे कर्मचारी व शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते हजर होते. यावेळी नागनाथ मंदीराला पूर्णपणे कडक पोलिस बंदोबस्त देण्यात आलेला आहे. तसेच महाशिवरात्रीनिमित्त नागनाथ मंदिर बंद असल्यामुळे नागनाथ मंदिरात सर्वत्र शुकशुकाट पहावयास मिळत होता. श्रीनागनाथ मंदिर ता. नऊ मार्च ते ता. १४ मार्च दरम्यान बंद राहणार आहे. असे देवस्थानच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे भाविक भक्तांनी मंदिर परिसरामध्ये देवाच्या दर्शनासाठी येऊ नये असे सांगण्यात आले आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Srinaganath Pooja of Mahashivaratri for the first time without devotees at Aundha hingoli news