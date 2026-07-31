मराठवाडा

Green University: मराठवाड्यासाठी अभिमानाची बातमी! स्वारातीम विद्यापीठाची राष्ट्रीय स्तरावर ऐतिहासिक झेप; देशात 12 वा क्रमांक

SRTM University Earns National Green Excellence Award: राष्ट्रीय हरित विद्यापीठ रँकिंगमध्ये ९२.५ गुणांसह ‘गोल्ड रेटिंग’; महाराष्ट्रातील सार्वजनिक अकृषिक विद्यापीठांमध्ये एकमेव मानाचा बहुमान
SRTM University Wins Gold Rating Ranks 12th in National Green University Ranking 2026 for Green Campus Excellence

SRTM University Wins Gold Rating Ranks 12th in National Green University Ranking 2026 for Green Campus Excellence

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-श्याम जाधव

नवीन नांदेड: स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय पातळीवर ऐतिहासिक कामगिरी करत 'राष्ट्रीय हरित विद्यापीठ रँकिंग २०२६' मध्ये देशात १२ वा क्रमांक पटकावला आहे. १०० पैकी ९२.५ गुण मिळवत विद्यापीठाने प्रतिष्ठेचे 'गोल्ड रेटिंग' प्राप्त केले असून, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक अकृषिक विद्यापीठांमध्ये हा मान मिळविणारे ते एकमेव विद्यापीठ ठरले आहे.

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