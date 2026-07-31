Green University: मराठवाड्यासाठी अभिमानाची बातमी! स्वारातीम विद्यापीठाची राष्ट्रीय स्तरावर ऐतिहासिक झेप; देशात 12 वा क्रमांक

-श्याम जाधव नवीन नांदेड: स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय पातळीवर ऐतिहासिक कामगिरी करत 'राष्ट्रीय हरित विद्यापीठ रँकिंग २०२६' मध्ये देशात १२ वा क्रमांक पटकावला आहे. १०० पैकी ९२.५ गुण मिळवत विद्यापीठाने प्रतिष्ठेचे 'गोल्ड रेटिंग' प्राप्त केले असून, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक अकृषिक विद्यापीठांमध्ये हा मान मिळविणारे ते एकमेव विद्यापीठ ठरले आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.'ग्रीन मेंटर्स' संस्थेतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या या राष्ट्रीय क्रमवारीत आयआयटी, एनआयटी, ट्रिपल आयटी, केंद्रीय विद्यापीठे आणि इतर नामांकित उच्च शिक्षण संस्थांचा सहभाग होता. अशा स्पर्धात्मक वातावरणात स्वारातीम विद्यापीठाने मिळविलेली ही कामगिरी विद्यापीठाच्या हरित धोरणांची आणि शाश्वत विकासावरील बांधिलकीची राष्ट्रीय पातळीवरील प्रभावी दखल मानली जात आहे. या उल्लेखनीय यशामुळे विद्यापीठाला न्यूयॉर्क येथे आयोजित '10th NYC Green School Conference 2026' मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सन्मानित होण्याचे निमंत्रणही प्राप्त झाले आहे. .या क्रमवारीत पर्यावरणीय प्रशासन, जैवविविधता, ऊर्जाक्षमता, संशोधन, अभ्यासक्रम, जलव्यवस्थापन, शाश्वत वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, सामुदायिक सहभाग आदी दहा प्रमुख निकषांवर पुराव्यांच्या आधारे विद्यापीठांचे मूल्यांकन करण्यात आले. ९० ते ९४.९९ गुण मिळविणाऱ्या संस्थांना प्रदान करण्यात येणारे 'गोल्ड रेटिंग' स्वारातीम विद्यापीठाने ९२.५ गुणांसह मिळविले..विद्यापीठ परिसरात २८७ किलोवॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प, सुमारे ३५ हजार वृक्षांची लागवड, १० हेक्टर जैवविविधता उद्यान, ४ हेक्टर वनस्पती उद्यान, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था आणि सुमारे ५५० एकरांचा हरित परिसर उभारण्यात आला आहे. याशिवाय कचरा व्यवस्थापन, पुनर्वापर, पर्यावरणपूरक अभ्यासक्रम, एसडीजी आधारित शिक्षण, ग्रीन टेक्नॉलॉजीवरील संशोधन आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित विविध उपक्रम सातत्याने राबविले जात आहेत.."ही केवळ सुरुवात असून भविष्यात विद्यापीठ १०० टक्के हरित ऊर्जा आणि नेट-झिरो ध्येयाकडे अधिक वेगाने वाटचाल करेल," असा विश्वास कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर यांनी व्यक्त केला.या यशामध्ये प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक महाजन, कुलसचिव डॉ. ज्ञानेश्वर डी. पवार, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे नोडल अधिकारी डॉ. बी. सुरेंद्रनाथ रेड्डी, डॉ. अविनाश कदम, अधिष्ठाता डॉ. एम. के. पाटील, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळाचे संचालक डॉ. शैलेश वाढेर, कार्यकारी अभियंता तानाजी हुस्सेकर, सहायक कुलसचिव रामदास पेदेवाड तसेच उद्यान विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मोलाचे योगदान राहिले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.\rहरित विकासाचा पाया मजबूत करण्यात माजी कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले आणि माजी कुलसचिव सर्जेराव शिंदे यांच्या कार्यकाळातील योगदानही महत्त्वपूर्ण ठरले. या राष्ट्रीय यशाबद्दल अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद आणि विद्यापरिषद सदस्यांनी कुलगुरू, अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी आणि हरित उपक्रमात योगदान देणाऱ्या संपूर्ण विद्यापीठ परिवाराचे अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.