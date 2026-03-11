₹314 Crore Annual Budget Approved by SRTMU,Nanded: स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचा ३१४ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर; विद्यार्थी व संशोधनावर विशेष भर

नवीन नांदेड: स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा सुमारे ३१४ कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प अधिसभेच्या बैठकीत दुरुस्तीसह मंजूर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात ४२ कोटी १८ लाखांची तूट दर्शविली. विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रम, संशोधनवाढ आणि पायाभूत सुविधा विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. .विद्यापीठाच्या अधिसभा सभागृहातील बैठकीत अधिसभा सदस्य अशोक गुजराथी यांनी हा अर्थसंकल्प सभागृहासमोर मांडला. कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन काही दुरुस्त्यांसह तो मंजूर केला. विद्यापीठ परिसराचे आधुनिकीकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध शैक्षणिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी अनेक योजनांसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक तरतुदी केल्या. या बैठकीस प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक महाजन, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. प्रशांत पेशकार, डॉ. माधव गव्हाणे, डॉ. सूर्यकांत जोगदंड, डॉ. संतराम मुंढे, नरेंद्र चव्हाण, नारायण चौधरी, डॉ. डी. एन. मोरे, डॉ. सुरेखा भोसले, कुलसचिव डॉ. डी. डी. पवार, वित्त व लेखाधिकारी डॉ. राजेश शिंदे, अधिष्ठाता डॉ. एम. के. पाटील तसेच अधिसभेचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Nanded Municipal Corporation to Hold First General Meeting: नांदेड मनपाची पहिली सर्वसाधारण सभा सोमवारी, स्थायी समिती सदस्यांची निवड.दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुविधांसाठी ९.११ कोटीअर्थसंकल्पात दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुविधा उभारणीसाठी नऊ कोटी ११ लाखांची तरतूद केली. ती सर्वांत मोठी आहे. शिवाय नवीन विद्यार्थी भवनासाठी एक कोटी रुपये, कमवा व शिका योजनेसाठी २० लाख, सॉफ्ट स्किल व व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी २५ लाख, तसेच स्पर्धा परीक्षा व कौशल्य विकासासाठी २८ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. कुलगुरू सहायता निधी आणि विद्यार्थिनी दत्तक योजना यासाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपये, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कक्षासाठी ५ लाख, विद्यार्थी कल्याण व पुरस्कार योजनेसाठी १० लाख, तर खेळाडू पारितोषिकांसाठी २० लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. .Pune University flyover: पुण्यातील विद्यापीठ चौकाच्या उड्डाणपुलावरुन जाताना उडतोय गोंधळ; अर्धवट कामामुळे अपघाताचा धोका.स्त्री अध्ययन केंद्रासाठी ९.५० लाखस्त्री अध्ययन केंद्रासाठी ९.५० लाख, महिला जागृती कार्यशाळांसाठी ५ लाख, तसेच कर्मचारी प्रशिक्षण व कल्याणासाठी ३० लाख रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विद्यापीठाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या बृहद आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठीही तरतूद केली आहे.संशोधन प्रोत्साहनासाठी १५ लाखसंशोधन प्रोत्साहनासाठी १५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. महाविद्यालये व विभागांमध्ये चर्चासत्रे आणि परिषदांसाठी ५० लाख, शिक्षक व संशोधकांच्या संशोधन प्रकल्पांसाठी महाविद्यालय स्तरावर ७५ लाख आणि संकुल स्तरावर ३० लाख रुपये ठेवण्यात आले आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभागासाठी ३० लाख, महाविद्यालय गुणवत्ता वृद्धीसाठी १ कोटी आणि पीएच.डी. संशोधकांसाठी परिषद व संशोधन सादरीकरणासाठी १५ लाख रुपये मंजूर केले आहेत..परभणी, लातूर, हिंगोली उपकेंद्रांसाठी भरीव तरतूदविद्यापीठाच्या विस्तारासाठी परभणी उपकेंद्राच्या इमारतीकरिता पाच कोटी रुपये, लातूर उपकेंद्राच्या वसतिगृहासाठी पाच कोटी, तर हिंगोली न्यू मॉडेल डिग्री कॉलेजमध्ये रस्ते व कंपाउंड बांधणीसाठी ४५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. शिवाय ग्रंथालयासाठी पुस्तक खरेदीसाठी ५० लाख आणि परिसर हरितीकरणासाठी ८८.५० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. उपकेंद्रांच्या कामकाजासाठीही आवर्ती व अनावर्ती खर्चाची तरतूद केली आहे. त्यानुसार लातूर उपकेंद्रासाठी ३०४ लाख आवर्ती व १६९ लाख अनावर्ती, हिंगोली मॉडेल कॉलेजसाठी १५४ लाख आवर्ती व ६० लाख अनावर्ती, परभणी उपकेंद्रासाठी ७४ लाख आवर्ती व ४६ लाख अनावर्ती, तर किनवट संशोधन केंद्रासाठी ५५ लाख आवर्ती व ४३ लाख अनावर्ती निधी मंजूर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.