मराठवाडा

Latur Accident: उदगीर-अहमदपूर मार्गावर एसटी बस पलटी; प्रवाशांची थरारक सुटका, अरुंद रस्त्यामुळे ताबा सुटला अन् काय घडलं!

Passengers rescued after bus lost control near Sukni village: अरुंद पर्यायी रस्त्यावर समोरून येणाऱ्या वाहनाला साईड देताना चालकाचा ताबा सुटला; बस पलटी होऊन प्रवासी अडकले, ग्रामस्थांच्या वेगवान मदतकार्यामुळे सर्वांची थरारक सुटका
Narrow Road Triggers Bus Accident; Several Injured on Udgir Route

Narrow Road Triggers Bus Accident; Several Injured on Udgir Route

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उदगीर : उदगीर-अहमदपूर मार्गावरील सुकणी गावाजवळ आज दुपारी एसटी बस पलटी होऊन अपघात झाल्याची घटना घडली. या अपघातात काही प्रवासी जखमी झाले असून गंभीर जखमींना उपचारासाठी उदगीरच्या सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

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