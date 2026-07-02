मराठवाडा

Cancer Care: राज्य कर्करोग संस्थेत अत्याधुनिक पेट-सीटी स्कॅन सेवा सुरू; मराठवाड्यातील कर्करोग रुग्णांना मोफत व परवडणाऱ्या निदानाचा मोठा दिलासा

राज्य कर्करोग संस्थेत अत्याधुनिक पेट-सीटी स्कॅन केंद्र सुरू; पीपीपी तत्त्वावरील राज्यातील पहिला प्रकल्प, मराठवाड्यातील हजारो रुग्णांना मोफत व परवडणाऱ्या दरात निदानाची दिलासा देणारी सुविधा
The State Cancer Institute in Chhatrapati Sambhajinagar has launched a PET CT scan service, offering advanced cancer diagnosis under a PPP model.

The State Cancer Institute in Chhatrapati Sambhajinagar has launched a PET CT scan service, offering advanced cancer diagnosis under a PPP model.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : कर्करोगाच्या अचूक निदान आणि प्रभावी उपचारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी अत्याधुनिक पेट-सीटी स्कॅन सेवेचे गुरुवारी (ता.२) येथील शासकीय कर्करोग रुग्णालयात अर्थात राज्य कर्करोग संस्थेत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यलायाचे (घाटी) अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.

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