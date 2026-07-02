Cancer Care: राज्य कर्करोग संस्थेत अत्याधुनिक पेट-सीटी स्कॅन सेवा सुरू; मराठवाड्यातील कर्करोग रुग्णांना मोफत व परवडणाऱ्या निदानाचा मोठा दिलासा

छत्रपती संभाजीनगर : कर्करोगाच्या अचूक निदान आणि प्रभावी उपचारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी अत्याधुनिक पेट-सीटी स्कॅन सेवेचे गुरुवारी (ता.२) येथील शासकीय कर्करोग रुग्णालयात अर्थात राज्य कर्करोग संस्थेत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यलायाचे (घाटी) अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. .राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर सुरू झालेला हा पहिलाच पेट स्कॅन प्रकल्प असून, त्यामुळे मराठवाड्यातील हजारो कर्करोग रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापुर्वी राज्यात केवळ पुण्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात केवळ पेट स्कॅनची सुविधा होती. हा प्रकल्प मनिपाल हेल्थमार्फत राबविण्यात आला असून, यासाठी राज्य शासन आणि मनिपाल हेल्थ यांच्यात करार करण्यात आला होता. रुग्णालयाच्या परिसरातील जुन्या नेत्र रुग्णालयाच्या इमारतीत आवश्यक बदल व अत्याधुनिक सुविधा उभारून हे केंद्र साकारण्यात आले आहे. उद्धाटन प्रसंगी विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड, डॉ. अंजली वासडीकर, डॉ. प्रभाकर जिरवणकर, डॉ. अर्चना राठोड, वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. दर्पण जक्कल, डॉ. इशरत करीम, डॉ. किशोर सुलाने, डॉ. शुभम काळे उपस्थित होते..यापूर्वी शासकीय कर्करोग रुग्णालयातील रुग्णांना पेट-सीटी स्कॅनसाठी खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत होते. त्यामुळे तपासणीसाठी मोठा खर्च, प्रतीक्षा आणि उपचारांमध्ये विलंब होत असे. आता ही सुविधा शासकीय रुग्णालयातच उपलब्ध झाल्याने कमी वेळेत आणि सुलभ पद्धतीने तपासणी होणार आहे.विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड म्हणाले, महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत यांसारख्या योजनांतील तसेच आर्थीक दुर्बल, गरजू रुग्णांकडून स्कॅनसाठी योजनेतील पात्र रुग्णांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांनाही अत्याधुनिक निदान सुविधा उपलब्ध झाली आहे..रुग्णालयात पेट स्कॅन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी जून महिन्यात निमा चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच ॲटोमिक एनर्जी रेग्यूलेशन बोर्डाचा (एईआरबी) चा परवाना, अग्निशमन विभागाचा ना-हरकत मिळाल्यानंतर सेवा गुरूवारी सुरू झाली. गेल्या दहा वर्षांपासून होणारी मागणी अखेर पीपीपीच्या माध्यमातून पुर्ण झाली..पेट स्कॅन म्हणजे काय?पेट (पॉझिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी – कम्प्युटेड टोमोग्राफी) ही कर्करोगाच्या निदानासाठी वापरली जाणारी अत्याधुनिक तपासणी आहे. या तपासणीत शरीरात रेडिओॲक्टिव्ह ट्रेसर दिल्यानंतर कर्करोगग्रस्त पेशींची हालचाल आणि स्थान अचूकपणे ओळखता येते. त्यामुळे कर्करोगाचा प्रसार किती झाला आहे, उपचारांचा परिणाम किती होत आहे आणि पुढील उपचाराची दिशा काय असावी, हे निश्चित करण्यास डॉक्टरांना मदत होते. कर्करोगासह काही न्यूरोलॉजिकल आणि हृदयविकारांच्या निदानातही ही तपासणी उपयुक्त ठरते..खासगीत किती खर्च?खासगी रुग्णालयांमध्ये पेट-सीटी स्कॅनसाठी साधारण १५ हजार ते २० हजार रुपये, तर काही ठिकाणी त्याहून अधिक खर्च येतो. शासकीय कर्करोग रुग्णालयात ही सुविधा उपलब्ध झाल्याने पात्र रुग्णांना मोफत, तर इतरांनाही परवडणाऱ्या दरात तपासणीची सुविधा मिळणार आहे. असे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.