Ajit Pawar : संकटाच्या काळात नुकसानग्रस्त शेतक-यांच्या सरकार पाठीशी राहणार

गेवराई - नुकसानग्रस्त शेतक-यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे पाठीशी राहणार असून, पूर परिस्थितीला भविष्यात तोंड देताना कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच्या सुचना आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. .उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज गुरुवारी गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील आहेर, चिंचोली, नांदुर, हवेली, खामगाव (ता. बीड) तसेच इटकुर (ता. गेवराई) नुकसानग्रस्त गावांना भेटी देऊन आपदग्रस्त शेतकरी, यांच्याशी संवाद साधला. खचून गेलेले रस्ते, नादुरुस्त पुल, खरडून वाहून गेलेल्या जमीनी, बाधित पिके यांसह पडझड झालेल्या घरांचीही त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली..शेतकरी बांधवांच्या व नागरीकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत त्यांनी मदतकार्य तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. याप्रसंगी माता-भगिनींनी अजित पवार यांच्याशी संवाद साधला, त्यांच्या वेदना व अडीअडचणी उपमुख्यमंत्र्यांनी समजावून घेत त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तत्परतेने मदत करणार असल्याचे आश्वासन दिले..पूर परिस्थितीला भविष्यात तोंड देताना करावयाच्या कायमस्वरुपी उपाय योजनांसंदर्भात त्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतजमीनीचे पंचनामे तातडीने करण्याच्या सूचना देखील यावेळी दिल्या..संकटाच्या काळात सरकार ठामपणे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व नागरीकांच्या पाठिशी उभा आहे. असा विश्वास बीडचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. यावेळी जय भवानी सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन अमरसिंह पंडित, आमदार विजयसिंह पंडित, विक्रम काळे, कलेक्टर विवेक जॉन्सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतीन रहेमान यांच्यासह प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.