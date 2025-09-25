मराठवाडा

Ajit Pawar : संकटाच्या काळात नुकसानग्रस्त शेतक-यांच्या सरकार पाठीशी राहणार

पुरपरिस्थिती भविष्यात तोंड देताना कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याचे अजित पवारांनी प्रशासनास दिले निर्देश.
गेवराई - नुकसानग्रस्त शेतक-यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे पाठीशी राहणार असून, पूर परिस्थितीला भविष्यात तोंड देताना कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच्या सुचना आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

