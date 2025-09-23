मराठवाडा

Nilanga News : दुसऱ्या दिवशीही राज्य मार्ग वाहतूक बंद; निलंगा ते कासारशिरसी रस्त्यावर लिंबाळा येथे तेरणा नदीला पूर

मांजरा व तेरणा दोन्ही नद्या धोक्याची पातळी ओलांडून वाहत आहेत.
terana river flood water

terana river flood water

sakal

राम काळगे
Updated on

निलंगा - निलंग्यावरून कासार शिरसी मार्गे हैदराबादकडे जाणारा लिंबाळा, ता. निलंगा येथील तेरणा नदीला मोठ्या प्रमाणात पुलावर पाणी आल्यामुळे रस्ता दुसऱ्या दिवशी बंद असून अनेक गावाचा संपर्क तुटला आहे. त्याचबरोबर काही जिल्हा मार्गही बंद असल्यामुळे वाहतूक सेवा विस्कळीत झाली आहे.

Loading content, please wait...
rain
Nilanga
River
National Highway
flood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com