Ambajogai News : मुलाच्या मृत्यूनंतर सावत्र आईनही गळफास घेऊन संपविले जीवन

अंबाजोगाई - केज तालुक्यातील सोनी जवळा येथील रहिवासी असलेल्या मुलाने विष प्राशन करून जीवन संपविल्यानंतर गुरुवारी (ता. २८) त्याच्या सावत्र आईनेही स्वाराती रुग्णालय परिसरातील झाडाला गळफास घेऊन संपविले जीवन. हा प्रकार अनैतिक संबंधातून घडल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. .सोनीजवळा (ता. केज) येथील अनिल साहेबराव पवार (वय-२१) याने चार दिवसापुर्वी विष प्राशन केल्याने त्याला तातडीने स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारार्थ दाखल केले. मात्र, बुधवारी (ता. २७) रात्री त्याची मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज अपयशी ठरली आणि उपचार सुरू असतानाच अनिलचा मृत्यू झाला..नात्याने सावत्र मुलगा असलेल्या अनिलचा मृत्यू झाल्याचे समजताच त्याच्या सावत्र आईनेही विरह सहन न झाल्याने स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या व्यंकटराव डावळे सभागृहाच्या पाठीमागील एका झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच शहर पोलीस उपनिरीक्षक कांदे व मंगेश भोले यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला..यावेळी डॉ. निलेश पुरी यांनी कायदेशीर वैद्यकीय तपासणी करून अनिता हिला मृत घोषित केले. या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास अंबाजोगाई शहर पोलीस अत्यंत गांभीर्याने करत आहेत. या बाबत आकस्मात मृत्यू झाल्याची नोंद शहर पोलिस ठाण्यात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.