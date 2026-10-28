MLA Anuradha Chavan : सक्तीच्या कर्जवसुलीला आळा घाला! आमदार अनुराधा चव्हाण यांची सहकार मंत्र्यांकडे मागणी

चित्तेपिपंळगाव - नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि मायक्रोफायनान्स संस्थांकडून सुरू असलेल्या कथित सक्तीच्या व मनमानी कर्जवसुलीचा गंभीर प्रश्न फुलंब्री मतदारसंघाच्या आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात त्यांनी मंत्रालय, मुंबई येथे सहकार मंत्री ना. बाबासाहेब पाटील यांची भेट घेऊन ग्रामीण भागातील कर्जदारांना दिलासा देण्याची मागणी केली.दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत..अशा परिस्थितीत फुलंब्री मतदारसंघातील शेतकरी, महिला बचत गट आणि दिव्यांग बांधवांना कर्जवसुलीसाठी त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.काही वित्तीय कंपन्यांकडून धमकी, दबाव किंवा दडपशाहीच्या माध्यमातून कर्जवसुली केली जात असल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत..आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या नागरिकांना अशा प्रकारे त्रास देणे थांबविणे आवश्यक आहे. संबंधित कंपन्यांकडून होणारी सक्तीची व बेकायदेशीर वसुली तातडीने थांबविण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.