फुलंब्री - दुष्काळाच्या झळा केवळ शेतातील पिकांनाच बसल्या नाहीत, तर शेतात राबणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांच्या संसारालाही त्याची मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. वर्षभर कष्ट करूनही यंदा कापसाचे अपेक्षित उत्पादन हाती आले नाही. त्यामुळे कापूस वेचणीच्या प्रत्येक बोंडासोबत महिलांच्या मनातील वेदनाही बाहेर पडत आहेत. या महिलांच्या कष्टांची आणि अडचणींची जाणीव करून घेण्यासाठी आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी थेट आडगाव येथील कापसाच्या शेतात उतरून महिला शेतकऱ्यांशी संवाद साधला..आमदार अनुराधा चव्हाण या आडगाव येथील कापसाच्या शेतात पोहोचल्या. त्यांनी महिला शेतकऱ्यांसोबत कापूस वेचणी केली. एवढेच नव्हे, तर वेचलेला कापूस गोणीत भरून ती स्वतःच्या डोक्यावर घेत वाहनापर्यंत नेली. या माध्यमातून त्यांनी प्रत्यक्ष शेतातील कष्टांचा अनुभव घेतला. यावेळी महिला शेतकऱ्यांनीही त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधत आपल्या अडचणी मांडल्या..कापूस वेचणीसाठी किती मेहनत घ्यावी लागते, मजुरीचा प्रश्न कसा निर्माण होतो, यंदाच्या हंगामात उत्पादन किती मिळत आहे, याबाबत आमदार चव्हाण यांनी महिलांकडून माहिती घेतली. यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे कापसाच्या पिकाला मोठा फटका बसला आहे. कापसाच्या पिकात अपेक्षित वाढ झाली नाही. परिणामी, यंदा केवळ ३० टक्केच उत्पादन हाती येण्याची शक्यता महिला शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतीसाठी केलेला खर्च आणि प्रत्यक्ष मिळणारे उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसवणेही कठीण झाले आहे..कष्टाला मोल मिळावे, महिलांची आर्त मागणी -दुष्काळामुळे शेतीचे गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, शेतीतील वाढता खर्च, घटलेले उत्पादन आणि मजुरीचा प्रश्न अशा अनेक समस्यांना महिलांना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाकडून मिळणारी दुष्काळी मदत वेळेत मिळावी, शेतकरी व शेतमजुरांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना आवश्यक सहकार्य करावे, अशी आर्त मागणी महिलांनी आमदार अनुराधा चव्हाण यांच्याकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.