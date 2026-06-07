Marathwada Farmers: ऐन हंगामात निसर्गाचा घाला! केळी, डाळिंब, मोसंबी बागांचे मोठे नुकसान; शेतकरी हवालदिल, शेतकऱ्यांच्या बांधावर अधिकारी

- हबीबखान पठाणपाचोड: वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचे रविवारी (ता. सात) पासून नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यास सुरुवात झाली. शनिवारी (ता. सहा) सायंकाळी अचानक वातावरणात बदल होऊन वादळी वारे व पावसामुळे फळपिकांचे नुकसान झाले होते. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या आदेशानुसार महसूल व कृषी विभागाने तत्काळ नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे सुरू केले आहे रविवारी (ता. सात) दादेगाव (ता.पैठण) सह परिसरात तलाठी शुभम सोनवणे व कृषी सहाय्यक सुदाम डफडे यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन झालेल्या पिकांची पाहणी करून नुकसानीची नोंद केली.. शनिवारी दादेगाव, हर्षी, लिंबगाव, थेरगाव सह परिसरात अचानक आलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी उभी पिके भुईसपाट झाली असून फळबागांनाही फटका बसला आहे. विशेषतः केळी, डाळिंब, मोसंबी,आंबा,भाजीपाला तसेच फळपिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक पाहणीत समोर आले. .Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.काही भागांत जोरदार वाऱ्यामुळे झाडे उन्मळून पडली असून शेतातील पिके पाण्यात आल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून नुकसानीची माहिती घेत पंचनामे करण्याचे काम वेगाने सुरू केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.