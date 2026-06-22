Gusty Winds : माळेगाव मक्ता येथे वादळी वाऱ्याचा कहर; घरांवरील पत्रे उडाली, झाडे कोसळली, 15 ते 20 लाखांचे नुकसान

देगलूर - तालुक्यातील माळेगाव मक्ता येथे रविवारी (ता. २१) सायंकाळी अचानक आलेल्या जोरदार वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसाने मोठे नुकसान झाले. पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असले तरी वादळी वाऱ्याचा वेग प्रचंड असल्याने अनेकांच्या घरांवरील पत्रे उडून गेली, तर काही कच्च्या घरांच्या भिंती कोसळल्या. या नैसर्गिक आपत्तीत सुमारे १५ ते २० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळे गावातील अनेक नागरिकांची अक्षरशः धावपळ उडाली. काही क्षणांतच घरांवरील पत्रे हवेत उडून गेल्याने घरातील अन्नधान्य, संसारोपयोगी साहित्य, कपडे, धान्य तसेच इतर वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सुमारे सात ते आठ कुटुंबांचे मोठे नुकसान झाले असून दोन कुटुंबांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तात्पुरते अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले आहे..या वादळात अंकुश लक्ष्मण मानुरे यांचे सर्वाधिक अंदाजे सात ते आठ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यांच्या घरावरील पत्रे पूर्णपणे उडून गेली असून घर राहण्यायोग्य राहिले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला तात्पुरत्या स्वरूपात अन्यत्र हलविण्यात आले आहे. तसेच रमेश नामदेव डोणगावे यांचेही अंदाजे पाच ते सहा लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय अनिताबाई नागोराव सोनकांबळे, सुरेखा भगवान सोनकांबळे, पोशट्टी औटी, बालाजी पाशेपवार, ताण्याबाई म्हेत्रे, महादू तलीमकर, बाबू बोईनवाड आणि संगवाबाई रायप्पा पांचाळ यांच्या घरांचेही नुकसान झाले आहे..वादळी वाऱ्यामुळे गावातील तसेच मुख्य रस्त्यालगतची मोठी झाडे उन्मळून पडल्याने काही काळ वाहतूक ठप्प झाली. देगलूर आगाराची एसटी बस तसेच तेलंगणा राज्य परिवहनची बस रस्त्यातच अडकून पडली. त्यामुळे प्रवाशांना काही तास प्रतीक्षा करावी लागली.घटनेनंतर स्थानिक प्रशासनाने तातडीने यंत्रणा कामाला लावली. पोकलेन मशीनच्या साहाय्याने रस्त्यावर पडलेली झाडे हटवून वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. त्यामुळे दळणवळणाचा मार्ग पुन्हा सुरू झाला..वादळामुळे वीज वितरण यंत्रणेलाही फटका बसला. अनेक भागांतील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी युद्धपातळीवर दुरुस्तीची कामे करून काही तासांनंतर वीजपुरवठा सुरळीत केला..घटनेची माहिती महसूल प्रशासनासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी माळेगाव मक्ता येथील सरपंच शिवराज पाटील माळेगावकर यांनी केली आहे. तसेच ज्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत, अशा कुटुंबांना शासनाने तातडीची नुकसानभरपाई देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशीही मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.