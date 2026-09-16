Stray Dog Attacks : परळीत पिसाळलेल्या कुत्र्याचा 35 वर जणांना चावा, शहरात भीती, 26 जणांवर उपचार सुरू

परळी वैजनाथ - परळी शहरात पिसाळलेल्या कुत्रा चावल्यामुळे 35 वर आबालवृद्ध जखमी झाले असून या कुत्र्याची शहराच्या जुन्या भागात मोठी दहशत पसरली आहे.पिसाळलेल्या या कुत्र्याचा पालिकेने त्वरित बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे..बुधवारी (ता. 16) सकाळपासूनच शहरातील आंबेवेस, भोई गल्ली, बरकत नगर, साठे नगर,आझाद नगर आदी भागातील विसवरआबाल वृद्धांना रस्त्यावर मोकाट फिरणाऱ्या एका कुत्र्याने चावा घेतला. जखमी झालेले बहुतेक नागरिक पायी चालत होते.यात शाळकरी मुले व काही महिलांचाही समावेश आहे. वृद्ध नागरिकांचाही संख्या मोठी आहे.कुत्रा चावल्यामुळे जखमी झालेले नागरिक उपचारासाठी शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात आले तर काही जण खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी गेले. गंभीर रुग्णांना अंबाजोगाई येथील शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. पिसाळलेल्या या कुत्र्याची शहराच्या जुन्या भागात दहशत पसरली असून सायंकाळपर्यंत कुत्रा चावून जखमी झालेल्या रुग्णांची संख्या 35 वर गेली असल्याची माहिती सूत्राने दिली. काहींच्या मते ही संख्या 50 पर्यंत असल्याचे सांगण्यात आले..कुत्रा चावल्यामुळे जखमी झालेले 26 जण शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. त्यांच्यावर उपचार केले जात असल्याची माहिती रुग्णालयाच्या सूत्राने दिली. दरम्यान या पिसाळलेल्या कुत्र्याचा शोध घेऊन त्याचा त्वरित बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. याबाबत शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते, विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ही कुत्र्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे..परळी पालिकेशी याप्रकरणी संपर्क साधला असता पालिकेच्या स्वच्छता विभागाच्या सहा जणांचे पथक दुपारपासून या कुत्र्याचा शोध घेत असल्याची माहिती उपमुख्याधिकारी संतोष रोडे यांनी दिली. सायंकाळपर्यंत या कुत्र्याचा शोध लागलेला नव्हता. हा कुत्रा ज्या भागात दिसला तर त्या भागातील नागरिकांनी पालिकेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.