हिंगोलीत संचारबंदीच्या पहिल्या दिवशी कडकडीत बंद, जागोजागी पोलिस बंदोबस्त

हिंगोली : जिल्ह्यात कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी सात दिवसाची संचारबंदी लागु केल्याने सोमवारी (ता. २९) पहिल्या दिवशी शहरातील रस्त्यावर शुकशुकाट होता. जागोजागी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. जिल्ह्यात कोरोनाची वाढती रुग्ण संख्या पाहता जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी जिल्ह्यात दुसऱ्यांदा संचारबंदी लागु केली आहे. त्याची कडक अमंलबजावणी केली जात आहे. सोमवारी धुलीवंदन असताना सार्वजनिक ठिकाणी कोणीही रंग खेळला नाही. अनेकांनी कुटुंबीयासोबत कोरडा रंग लाऊन धुळवंड घरीच साजरी केली. तर बहुतांश जणांनी याकडे दुर्लक्ष करीत धुळवंड देखील साजरी केली नाही. शहरात सकाळपासून संचारबंदी लागू झाल्याने ठिकठिकाणी पोलीस प्रशासनाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शहरातील गांधी चौक, इंदिरा चौक. भागातून येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांची तपासणी करून बिनकामी फिरणारे व मास्क लावून न फिरणाऱ्यांवर कारवाई करत अनेक दुचाकी वाहन वाहतूक शाखेच्या परिसरात लावण्यात आली आहे. तर शहरातून जाणाऱ्या अकोला नांदेड मार्गावर नांदेड नाका, इंदिरा चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, रिसाला नाका, अकोला बायपास, खटकाळी बायपास, महात्मा गांधी चौक आदी ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. शहरात अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर दुकाने बंद होती. नेहमी वर्दळीच्या चौकाचौकात शुकशुकाट होता. संचार बंदीचा पहिला दिवस नागरिकांनी सहकार्य करीत कडकडीत बंद पाळला. दरम्यान हिंगोली जिल्ह्यात रविवारी ता. २८ हिंगोली येथील आदर्श काँलनीतील ५६ वर्षीय पुरुष रूग्णांचा कोरोना मुळे मृत्यू झाला. नवीन ८० रुग्ण आढळून आले आहेत. ९० रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला असल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजेंद्र सुर्यवंशी यांनी सांगितले. आढळलेल्या रुग्णांत ३९ रँपीड टेस्ट तर ४१ रुग्ण आरटीपीसीआर टेस्ट मध्ये आढळून आले आहेत. ९० रुग्ण बरे झाल्यामुळे त्याला सुट्टी देण्यात आली. आजपर्यंत जिल्ह्यात एकुण सहा हजार ७२ रुग्ण झाले आहेत. त्यापैकी पाच हजार ३७८ रुग्ण बरे झाल्यामुळे त्यांना सुट्टी देण्यात आली. आजघडीला एकूण ६१२ रुग्णांवर उपचार चालु आहेत आणि ८२ रुग्णांचा आतापर्यंत मृत्यु झाला आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Strictly closed on the first day of curfew in Hingoli, police security in place