बीड - बीड जिल्ह्यातील आष्टी आणि पाटोदा तालुक्यांमध्ये धुमाकूळ घालणारा आणि आता थेट बीड तालुक्याच्या दिशेने सरकलेला 'रामलिंग वाघ' पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. येडशी रामलिंग अभयारण्यापासून आपल्या प्रवासाची सुरुवात करत गेल्या अडीच वर्षांपासून बीड, धाराशिव, अहिल्यानगर, सोलापूर आणि लातूर या पाच जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागात या वाघाने मुक्काम ठोकला आहे..यात विशेष म्हणजे, बीड तालुक्यातील बेलखंडी परिसरात मंगळवारी (ता. १७) या वाघाचे ताजे पायाचे ठसे आढळून आल्याने संपूर्ण परिसरात मोठी दहशत व उत्सुकता निर्माण झाली आहे. वन विभागाच्या वतीने लावण्यात आलेल्या ट्रॅकिंग सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये हा वाघ यापूर्वीच शिकार करताना कैद झाला आहे.या वाघाने मागील अडीच वर्षांत बालाघाट डोंगरपट्ट्यात आणि शेजारील भागात अनेकदा आपले अस्तित्व दाखवले असून, १२ ऑक्टोबर २०२५ बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील बावी आणि दरेवाडी परिसरात मानवी हानीची दुर्दैवी घटना घडली, ०५ डिसेंबर २०२५ बीडसांगवी (ता.आष्टी) येथे बछडा व बैलाची शिकार करण्यात आली..२८ जुलै २०२६ भोजेवाडी (ता.आष्टी) परिसरात घोड्यावर हल्ला झाल्याची नोंद झाली, ०२ ऑगस्ट २०२६ देवळाली (ता.आष्टी) येथे वाघ किंवा इतर वन्यप्राण्याचा संशयास्पद वावर दिसून आला. २० ऑगस्ट २०२६ आंबेवाडी (ता.आष्टी) येथे बैलाचा फडशा पाडण्यात आला.१७ ऑक्टोबर व २६ ऑक्टोबर २०२६ पाटोदा तालुक्यातील सगळेवाडी आणि जिरेवाडी येथे बैलांची शिकार झाली.०२ नोव्हेंबर २०२६ भूरेवाडी (ता. पाटोदा) येथे घोड्याची शिकार करण्यात आली , ०७ नोव्हेंबर २०२६ लोखंडवाडी (ता.आष्टी) परिसरात पुन्हा मनुष्यहानीची घटना घडली.१३ नोव्हेंबर २०२६ मांडवेवाडी (ता. पाटोदा) येथे गाईची शिकार करण्यात आली. त्यानंतर मंगळवारी (ता.१७) रोजी बीड तालुक्यातील बाळाघाटच्या डोंगरपट्ट्यातिला बेलखंडी पाटोदा परिसरात ताजे पायाचे ठसे आढळून आले. आतापर्यंत घडलेल्या घटना या अपघाताने घडलेल्या आहेत. हा वाघ कधीही स्वेच्छेने मानवी वस्तीत येत नाही..मात्र, जंगलातील अति दुर्मिळ व निर्जन भागात गेल्यानंतर आणि तेथे त्याचा अचानक वास्तव्य किंवा वस्ती असल्यास तो स्वसंरक्षणार्थ किंवा प्राण्यांच्या शिकारीसाठी हल्ला करतो. या संपूर्ण घटनाक्रमात हा वाघ प्रत्यक्ष काही लोकांना दिसला आहे, तर वन विभागाने त्याच्या ट्रॅकिंगसाठी लावलेल्या अनेक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये तो शिकार करताना आणि निर्भयपणे वावरताना स्पष्टपणे कैद झाला आहे..आतापर्यंत घडलेल्या मनुष्यहानीच्या घटना या अपघाताने घडल्या आहेत. हा वाघ कधीही स्वेच्छेने मानवी वस्तीत येत नाही, मात्र जंगलातील दुर्मिळ व निर्जन भागात गेल्यास किंवा तिथे त्याचे वास्तव्य असल्यास तो स्वसंरक्षणार्थ किंवा शिकारीसाठी हल्ला करतो. या संपूर्ण घटनाक्रमात तो मोजक्याच लोकांना प्रत्यक्ष दिसला असला, तरी वनविभागाच्या ट्रेकिंग सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात तो शिकार करताना आणि निर्भयपणे वावरताना स्पष्टपणे कैद झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मानवी वस्ती सोडून अति दुर्मिळ व डोंगराळ जंगली भागात एकट्याने जाण्याचे टाळावे आणि सतर्क राहावे.- अमोल मुंडे, तालुका वन अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.