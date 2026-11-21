- धनंजय शेटेभूम - राज्याच्या राजकारणात आगामी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग आला असतानाच धाराशिव जिल्ह्यातही राजकीय उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. भूम-परंडा-वाशी विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार तथा माजी मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार असल्याच्या चर्चांनी सध्या सोशल मीडियावर जोर धरला आहे. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्याला पुन्हा एकदा मंत्रिपदाचे प्रतिनिधित्व आणि लाल दिवा मिळणार का, असा प्रश्न जिल्हावासीयांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे..गेल्या काही दिवसांपासून राज्य मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य विस्ताराबाबत वेगवेगळ्या राजकीय घडामोडींच्या चर्चा सुरू आहेत. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, २८ किंवा २९ नोव्हेंबरला नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी होऊ शकतो, अशा बातम्या प्रसारित होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांचे नाव संभाव्य मंत्र्यांच्या यादीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.महा युती सरकारच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री म्हणून काम केलेल्या सावंत यांना महायुती सरकारच्या स्थापनेनंतर मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या समर्थकांकडून मंत्रिमंडळातील पुनरागमनाची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. आता मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांमध्ये त्यांचे नाव पुढे येत असल्याने या अपेक्षांना पुन्हा बळ मिळाले आहे..जिल्ह्याच्या विकासासाठी मंत्रिपद महत्त्वाचेधाराशिव जिल्हा हा सिंचन, पाणीटंचाई, शेती, रोजगार, औद्योगिक विकास आणि आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत अनेक आव्हानांचा सामना करत आहे. जिल्ह्यातील अनेक विकासकामांना राज्यस्तरावर प्रभावी पाठपुराव्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाल्यास विकासकामांना गती मिळू शकते, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.विशेषतः सिंचन प्रकल्प, कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजना, ग्रामीण रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा आणि युवकांच्या रोजगाराचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिपदाचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे सावंत यांच्या संभाव्य मंत्रिपदाकडे केवळ राजकीय नियुक्ती म्हणून नव्हे, तर जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे..सोशल मीडियावर चर्चा; अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षादिवसभर सोशल मीडियावर आमदार तानाजी सावंत यांना लवकरच मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार असल्याच्या पोस्ट आणि बातम्या मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत. मात्र, या चर्चांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तारात नेमकी कोणाला संधी मिळणार, विद्यमान मंत्र्यांपैकी कोणाला वगळले जाणार आणि नव्या चेहऱ्यांना कोणते खाते मिळणार, याबाबतही उत्सुकता आहे.राज्याचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून सुरू होणार असल्याने त्यापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याच्या शक्यतेला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, सावंत यांच्या नावावर पक्षश्रेष्ठींकडून शिक्कामोर्तब होते का ? हे आगामी काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे..चर्चा मोठी, पण निर्णयाची प्रतीक्षा!सध्या धाराशिव जिल्ह्यात एकच चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन होणार का? सोशल मीडियावरील दावे खरे ठरणार की ही केवळ राजकीय चर्चाच ठरणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सावंत यांना मंत्रिपद मिळाल्यास धाराशिव जिल्ह्याला पुन्हा लाल दिवा मिळेल. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष मुंबईतील राजकीय घडामोडींकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.