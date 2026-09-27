मराठवाडा

Vaijapur Student Assault Case: गणिताचे कोडे न सुटल्याने चौथीच्या विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण

गणिताचा प्रश्न न सुटल्याचा संताप; चौथीच्या विद्यार्थ्यावर दांड्याने, चापटांनी बेदम मारहाण, प्रकरण उघडकीस येताच शिक्षकावर गुन्हा दाखल
4th-Grade Student Beaten by Teacher for Failing to Solve Math Problem in Vaijapur

4th-Grade Student Beaten by Teacher for Failing to Solve Math Problem in Vaijapur

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वैजापूर : गणिताचा प्रश्न सोडवता न आल्याने संतापलेल्या शिक्षकाने चौथीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला दांड्याने व चापटांनी बेदम मारहाण केली. ही घटना तालुक्यातील मकरमतपूरवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत उघडकीस आली आहे.

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