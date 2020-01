भोकरदनला उपजिल्हा रुग्णालयाची आस 

भोकरदन(जि.जालना) - येथील ग्रामीण रुग्णालयाची जिल्ह्यातील सर्वाधिक बाह्यरुग्ण असणारे म्हणून ओळख आहे. दररोज तीनशेवर रुग्ण तपासणीसाठी येथे येतात. शिवाय जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रसूतीचे प्रमाण भोकरदन येथे आहे. विशेष म्हणजे आमदार संतोष दानवे यांच्या प्रयत्नातून पन्नास खाटांचे अद्ययावत उपजिल्हा रुग्णालयाची मान्यता मिळाली आहे; मात्र कार्यवाही थंडबस्त्यात आहे. परिसरातील नागरिकांनाही उपजिल्हा रुग्णालय कार्यान्वित होण्याची आस लागली आहे. त्यामुळे चांगल्या सुविधा तज्ज्ञ डॉक्‍टर उपलब्ध होतील असे नागरिकांना वाटते. हेही वाचा : बदनापूर ग्रामीण रुग्णालयाला रिक्त पदांचे ग्रहण येथील ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत जुनी झाली असून आसपासची वस्ती व प्रमुख जालना रस्ता हा फारच उंचावर झाल्यामुळे पावसाळ्यात येथे पाणी साचण्याची व ड्रेनेजची समस्या उभी राहते. शिवाय रुग्णालयाच्या परिसरात काटेरी झुडपांचे साम्राज्य पसरले आहे. रुग्णालयात सेवा मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी होतात. दररोज रस्त्यावर होणारे अपघातातून जखमींना फक्त मलमपट्टी करून सिल्लोड, औरंगाबाद येथे रेफर केले जाते, वेळीच उपचार न मिळाल्याने अनेकांचा जीवही धोक्‍यात आलेला आहे. आता लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेत्यांनी योग्य पाठपुरावा केल्यास लवकरच भोकरदन ग्रामीण रुग्णालय उपजिल्हारुग्णालयाकडे वाटचाल करेल, अशी आशा आहे. काय आहेत समस्या दरवर्षी रुग्णालयाची पाहणी, अहवाल, मागणी, दुरुस्ती आदींचे इस्टीमेट काढले जाते; पण निधी कुठे गेला व काम का नाही झाले हे कुणीच सांगू शकत नाही.

डॉक्‍टर वेळेवर न आल्यामुळे अनेकदा वादावादीचे प्रकार.

एकच रुग्णवाहिका आहे त्यामुळे बऱ्याचदा त्रास होतो. रुग्णवाहिकेचे चालक बऱ्याचदा रात्रीच्या वेळी आर्थिक अडवणूक करीत असल्याच्या अनेकदा तक्रारी.

भोकरदनला एकमेव सोनोग्राफी केंद्र; मात्र अप-डाऊन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे ते ठराविक दिवशीच सुरू.

व्हेंटिलेटर, सीटीस्कॅन या सुविधांचा अभाव. खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी जास्तीचे पैसे लागतात म्हणून दुखण्यात इथं यावं लागतंय; पण डाक्‍टर वेळेवर भेटत नाहीत.

- भागाबाई बरडे, ग्रामस्थ, फत्तेपूर वाढत्या राहदारीमुळे शहर परिसरात वारंवार अपघात होतात. अशा रुग्णांना वेळीच उपचारासाठी गरज असते; मात्र बऱ्याचदा येथे डॉक्‍टर नसतात.

- शेख हमद, रुग्णकल्याण समिती सदस्य, ग्रामीण रुग्णालय

