Kaygaon News : आमदार प्रशांत बंब यांच्या पाठपुराव्याला यश; संजय गांधी निराधार योजनेत आधार कार्डाला मान्यता

कायगाव - संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ मिळवताना जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला (T.C.) सादर करण्याची अट अनेक गरजू लाभार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरत होती. ही अट शिथिल करून पात्र लाभार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी गंगापूर-खुलताबाद विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी शासनाकडे लेखी पत्राद्वारे केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने शासनाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने लाभार्थ्यांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..आमदार प्रशांत बंब यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिलेल्या पत्रात संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला अनिवार्य केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधले होते. अनेक ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, निराधार महिला तसेच अशिक्षित लाभार्थ्यांकडे ही कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. काही ग्रामपंचायतींमध्ये जन्मनोंदी नसल्यामुळे पात्र व्यक्तींनाही योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते..या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीचा दाखला, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आदी पर्यायी कागदपत्रांचा विचार करावा, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देऊन पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार बंब यांनी केली होती..14 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयामुळे दिलासाशासनाने 14 ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार आधार कार्डाला जन्मतारखेच्या पुराव्यासंदर्भात मान्यता देण्याचा मार्ग उपलब्ध झाल्याने आवश्यक कागदपत्रांअभावी अडचणीत सापडलेल्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी होणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते..गरजू लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ सहजपणे मिळावा आणि केवळ आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे कोणताही पात्र नागरिक शासकीय मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी आमदार प्रशांत बंब यांनी केलेला लेखी पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला आहे. आता शासन निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.