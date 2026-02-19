Success Story: प्रतिकूल परिस्थितीतून यशाचा प्रवास: अंगणवाडी मदतनीसचा मुलगा मंत्रालयात सहायक कक्ष अधिकारी

परभणी : जिंतूर तालुक्यातील दुधगाव येथील अंगणवाडी मदतनीस मंदिका पंचांगे व भूमिहीन मजूर भाऊराव पंचांगे यांचा मोठा मुलगा नागसेन पंचांगे याने स्पर्धा परीक्षेत सहाव्यांदा यश संपादन करत मंत्रालयात सहायक कक्ष अधिकारी (गट-ब) पद मिळवले आहे..अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून उभ्या राहिलेल्या या यशाने दुधगाव परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून गावकऱ्यांकडून नागसेनवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असतानाही पंचांगे दांपत्याने मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठा संघर्ष केला. आई अंगणवाडी मदतनीस तर वडील मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते..सामाजिक जाणीव आणि शिक्षणाच्या बळावर उभे राहण्याचा ध्यास घेत नागसेनने सातत्याने अभ्यास केला आणि एकामागून एक यश मिळवत नवा आदर्श निर्माण केला. नागसेनची कारकीर्दही प्रेरणादायी ठरली आहे. प्रथम एस.टी. महामंडळ, जिंतूर येथे लिपिक म्हणून निवड झाली..Ramadan 2026 : शब-ए-बरातनंतर अवघ्या 15 दिवसात सुरू होतोय रमजान; पाहा यंदाचे संपूर्ण वेळापत्रक, पहिला रोजा कधी?.त्यानंतर एमपीएससीमार्फत मंत्रालयात लिपिक पद मिळाले. एम.ए., डी.एड. शिक्षणामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सांगली व जालना जिल्हा परिषदेत शिक्षक पदासाठी पात्र ठरला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सेट परीक्षेतही पात्रता मिळवली..पुढे जिल्हाधिकारी कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे महसूल सहायक म्हणून निवड झाली आणि आता विभागीय स्पर्धा परीक्षेतून मंत्रालयात सहायक कक्ष अधिकारी (गट-ब) पदावर त्याची निवड झाली आहे. पंचांगे कुटुंबातील दुसरा मुलगा सुमित पंचांगे नुकताच परभणी जिल्हा न्यायालयात लिपिक म्हणून रुजू झाला असून धाकटा मुलगा अभिजित छत्रपती संभाजीनगर येथे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.