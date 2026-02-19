मराठवाडा

Success Story: प्रतिकूल परिस्थितीतून यशाचा प्रवास: अंगणवाडी मदतनीसचा मुलगा मंत्रालयात सहायक कक्ष अधिकारी

Assistant Section Office: जिंतूर तालुक्यातील दुधगावचा नागसेन पंचांगे स्पर्धा परीक्षेत सहावी वेळ यशस्वी होऊन मंत्रालयात सहायक कक्ष अधिकारी (गट-ब) पद मिळवले. अंगणवाडी मदतनीस आई व मजुर वडील यांचा मुलगा या यशाने गावात आनंदोत्सव सुरू केला.
परभणी : जिंतूर तालुक्यातील दुधगाव येथील अंगणवाडी मदतनीस मंदिका पंचांगे व भूमिहीन मजूर भाऊराव पंचांगे यांचा मोठा मुलगा नागसेन पंचांगे याने स्पर्धा परीक्षेत सहाव्यांदा यश संपादन करत मंत्रालयात सहायक कक्ष अधिकारी (गट-ब) पद मिळवले आहे.

