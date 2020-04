मधुमेह असतानाही केली ‘कोरोना’वर मात, आता ‘ग्रीन झोन’मध्ये लातूर

लातूर : वय वाढलेले असेल आणि मधुमेह, उच्च रक्तदाब, दमा असे आजार असतील तर त्या कोरोनाबाधितांना धोका अधिक असतो, असे सांगितले जाते. मात्र, लातूरमधील आठ कोरोनाबाधितांपैकी एकाला मधुमेहाचा आजार होता. तरीसुद्धा या रुग्णाने कोरोनावर मात केली. यासह आठ जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आल्याने त्यांना रुग्णालयातून सोडण्यात आले आहे; पण पुढील १४ दिवसांसाठी या रुग्णांना निलंगा (जि.लातूर) येथील संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. हरियाणा राज्यातील फिरोजपूर झिरका येथे गेल्या तीन महिन्यांपासून धार्मिक कार्यासाठी वास्तव्यास असलेले बारा यात्रेकरू दोन एप्रिलच्या मध्यरात्री लातूर जिल्ह्यातील निलंगा येथील एका धार्मिक स्थळी आढळून आले. या बारा जणांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठवले असता त्यातील आठ जणांना कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे स्पष्ट झाले. या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांवर विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेच्या रुग्णालयात उपचार सुरू होते. या आठही परप्रांतीय कोरोनाबाधित रुग्णांचा अंतिम तपासणी अहवाल निगेटिव्ह आल्याने लातूरकरांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. या अहवालामुळे लातूर जिल्हा आता हिरव्या पट्ट्यात पोचला आहे. वाचा ः उदगीर शहरात मास्क न घालणाऱ्या साडेपाचशे जणांवर दंडात्मक कारवाई निगेटिव्ह अहवाल आलेले हे आठही जण १८ ते ६७ वर्षे वयोगटातील आहेत. त्यातील ५७ वर्षे वय असलेल्या रुग्णांस मधुमेहाचा आजार होता. त्यांनी कोरोनावर मात केली आहे. आता सर्व रुग्णांची प्रकृती ठणठणीत असून त्यांना संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये ठेवण्यात आल्याचे कोरोना विलगीकरण कक्ष प्रमुख डॉ. मारुती कराळे यांनी सांगितले. दरम्यान, उपचारानंतर या आठ जणांना त्यांच्या मूळगावी पाठविण्यात येईल, असे पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. त्यामुळे या आठ जणांचा क्वारंटाइन निलंग्यात कायम असणार आहे की त्यांच्या मूळगावी, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. आजवर सहा हजार जणांची तपासणी

शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत रविवारी (ता.१९) सकाळी आठ ते दुपारी १२ या वेळेत कोरोना बाह्यरुग्ण विभागात एकूण १४ व्यक्तींची तपासणी झाली, तर आजपर्यंत एकूण सहा हजार १०८ व्यक्तींची तपासणी येथे झाली. त्यापैकी एकूण १९६ व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यातील १८१ व्यक्तींचे अहवाल निगेटिव्ह आले, तर चार एप्रिल रोजी आठ व्यक्तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले होते. त्यांच्यावरील उपचारानंतर शनिवारी (ता.१८) त्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आले. सध्या सात व्यक्तींचे अहवाल प्रलंबित आहेत. आजपर्यंत ९८ व्यक्तींचा होम क्वारंटाइन कालावधी संपला आहे. ६७ व्यक्तींना जिल्हा आरोग्य विभागामार्फत होम क्वारंटइनमध्ये निगराणीखाली ठेवण्यात आले आहे. तसेच २४ व्यक्तींना संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये, सात व्यक्तींना संस्थेतील विलगीकरण कक्षामध्ये ठेवण्यात आले आहे, असे डॉ. कराळे यांनी सांगितले.



Web Title: Sugar Patients Cured From Corona, Now Latur Into Green Zone