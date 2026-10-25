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Sugarcane Crop Fire: डीपीच्या शॉर्टसर्किटमुळे ऊस जळून खाक; साडेचार लाखांचे नुकसान, बेलगाव येथील शेतकऱ्याला आर्थिक फटका

Electrical DP Short Circuit Destroys Sugarcane Crop in Belgav: बेलगावमध्ये डीपीच्या शॉर्टसर्किटचा फटका; शेतकऱ्याचा साडेचार लाखांचा ऊस जळून खाक
Belgav Farmer Suffers Rs 4.5 Lakh Loss as Sugarcane Field Catches Fire Due to Electrical Distribution Panel Short Circuit

Belgav Farmer Suffers Rs 4.5 Lakh Loss as Sugarcane Field Catches Fire Due to Electrical Distribution Panel Short Circuit

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सकाळ वृत्तसेवा
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चाकूर: बेलगाव (ता. चाकूर ) येथे वीज वितरण यंत्रणेतील बिघाडामुळे शेतातील ऊसपिकाला आग लागून मोठे नुकसान झाल्याची घटना रविवारी (ता. २५) दुपारी घडली. डीपीजवळ झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे अशोकराव वाकळे पाटील यांच्या शेतातील ऊस जळून खाक झाला. या आगीत शेतकऱ्याचे सुमारे चार लाख ५० हजार रुपयांचे नुकसान झाले असून, किशनराव वाकळे पाटील यांच्या शेतातील उसाचेही नुकसान झाले आहे.

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