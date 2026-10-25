Sugarcane Crop Fire: डीपीच्या शॉर्टसर्किटमुळे ऊस जळून खाक; साडेचार लाखांचे नुकसान, बेलगाव येथील शेतकऱ्याला आर्थिक फटका

चाकूर: बेलगाव (ता. चाकूर ) येथे वीज वितरण यंत्रणेतील बिघाडामुळे शेतातील ऊसपिकाला आग लागून मोठे नुकसान झाल्याची घटना रविवारी (ता. २५) दुपारी घडली. डीपीजवळ झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे अशोकराव वाकळे पाटील यांच्या शेतातील ऊस जळून खाक झाला. या आगीत शेतकऱ्याचे सुमारे चार लाख ५० हजार रुपयांचे नुकसान झाले असून, किशनराव वाकळे पाटील यांच्या शेतातील उसाचेही नुकसान झाले आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.शेतकऱ्यांनी वर्षभर मेहनत आणि मोठी आर्थिक गुंतवणूक करून ऊसपीक जोपासले आहे. मात्र, वीज यंत्रणेतील बिघाडामुळे क्षणार्धात उभे पीक आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागातील शेतांमध्ये अनेक ठिकाणी वीजतारा लोंबकळत असून, डीपीवरील सुरक्षा व्यवस्थेबाबतही तक्रारी आहेत. काही डीपींना योग्य क्षमतेचे फ्युज नसल्याने पर्यायी व्यवस्था म्हणून जर्मनच्या तारा पिळवटून जोडल्या जात असल्याचेही सांगण्यात येते. त्यामुळे शॉर्टसर्किटसारख्या घटना घडण्याचा धोका वाढला आहे..वीज यंत्रणेची नियमित तपासणी आणि देखभाल-दुरुस्ती होत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. डीपीमधील सुरक्षा उपकरणे व्यवस्थित कार्यरत नसतील, तर त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. ऊस जळाल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई कोण देणार, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश. या घटनेची महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने पाहणी करून आगीचे नेमके कारण शोधावे, नुकसानीचा पंचनामा करावा आणि संबंधित शेतकऱ्याला नियमानुसार नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच परिसरातील डीपी, वीजखांब आणि वीजतारांची तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.