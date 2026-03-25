Jalna News: ऊस गाळपाचा हंगाम एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये संपणार; साखर कारखाने पंधरा दिवसांत करणार शिल्लक राहिलेल्या उसाचे नियोजन

घनसावंगी: चालू वर्षाचा साखर कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अंबड, घनसावंगी तालुक्यातील कारखान्यांची धुराडी थांबण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिल्लक राहिलेल्या उसाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी कारखाने येत्या पंधरा दिवसांत उर्वरित उसाचे गाळप करून हंगाम संपविणार आहेत. .मागील वर्षी पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याने सर्व सिंचन प्रकल्पात चांगला पाणीसाठा निर्माण झाला होता. त्याचबरोबर गोदावरी आणि दुधना नदी आजही दुथडी भरून वाहत आहे..तसेच जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यातून सतत वाहत असलेल्या पाण्यामुळे पाणी पातळी चांगल्या प्रमाणात राहिल्याने यंदा उसाचे क्षेत्र कायम अबाधित राहून जवळपास दोन्ही तालुक्यात ३६ लाख टन उसाचे पीक यंदा घेण्यात आले..कारखान्याची क्षमता लक्षात घेता ऊस शिल्लक राहण्याची परिस्थिती पाहता यंदा बाहेरच्या जिल्ह्यातील कारखान्यांनी जवळपास दहा ते अकरा लाख टन ऊस गाळपाला नेला. दरम्यान, उन्हाची तीव्रता वाढत असल्याने उसाचे वजन घटण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे..७० हजार टन ऊस शिल्लकदोन्ही तालुक्यात ७० हजार मेट्रिक टन ऊस गाळपाविना उभा आहे. हा ऊस येत्या पंधरा दिवसांत कारखान्याच्यावतीने यंत्रणा उभी करून ऊस तोडून आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हंगाम संपत असताना काही भागांत अद्यापही ऊस शिल्लक राहण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने गाळप न झालेल्या उसाची माहिती मागवली आहे. ज्या कारखान्यांचा ऊस संपला आहे, त्या कारखान्यांच्या टोळ्या शिल्लक ऊस असलेल्या भागात वळवल्या जात आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून इतर तालुक्यातील कारखान्यांशी समन्वय साधून उसाचे गाळप सुनिश्चित केले जात आहे.