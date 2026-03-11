Summer Brings Traditional Dry Food Preparation: घराघरांत उन्हाळी वाळवणाचा उत्साह

सुरूमाटेगाव : होळीचा सण संपताच उन्हाचा तडाखा वाढू लागल्याने ग्रामीण भागात उन्हाळी वाळवणाच्या पदार्थांची लगबग सुरू झाली आहे. घराघरांत कुरड्या, पापड्या, शेवया, खारोड्या तसेच विविध प्रकारचे चिप्स तयार करण्याची तयारी महिलांकडून उत्साहात सुरू आहे. .बाजारपेठेत रेडीमेड पदार्थ सहज उपलब्ध असले तरी घरगुती पापड्यांची चव वेगळीच आणि खमंग असल्याचे महिलांचे मत आहे. तांदूळ, उडीद, साबुदाणा, नाचणी किंवा बटाट्यापासून तयार होणारे पापड जिरे, हिरवी मिरची व मसाल्यांच्या चवीमुळे अधिक रुचकर बनतात..Premium|Satara Kandi Phedha : साताऱ्याच्या खाद्यपरंपरेचा ठसका; पारंपरिक गोडवा आणि चविष्ट पदार्थ.उन्हाळ्यात तयार केलेले हे पदार्थ कडक उन्हात वाळवून वर्षभरासाठी साठवले जातात. या दिवसांत हवेत आर्द्रता कमी असल्याने तयार केलेले पदार्थ सादळत नाहीत. त्यामुळे मार्च-एप्रिल महिन्यांत ग्रामीण भागातील अंगण, गच्च्या व घरांच्या छतांवर कुरड्या, पापड, शेवया, चिप्स व खारोड्यांचे वाळवण दिसून येते..Premium|Satara Kandi Phedha : साताऱ्याच्या खाद्यपरंपरेचा ठसका; पारंपरिक गोडवा आणि चविष्ट पदार्थ.कुरड्या-पापड्या बनवताना महिलांमध्ये एक वेगळाच उत्साह दिसून येतो. एकमेकींना मदत करत पारंपरिक पद्धतीने हे पदार्थ तयार केले जातात. यावेळी धार्मिक गाणी, भजने आणि उखाण्यांचीही जुगलबंदी रंगताना पाहायला मिळते..उन्हाळ्याच्या दिवसांत आंब्याच्या रसाबरोबर कुरड्या व पापडांचा आस्वाद घेण्याची ग्रामीण परंपरा आजही कायम आहे. ज्वारीच्या खारोड्या भाजून नाश्त्याला वापरल्या जातात, तर मूग-उडीद डाळींपासून साधे तसेच मसालेदार पापड तयार केले जातात.आजकाल बाजारात सर्व काही मिळते, पण घरी बनवलेल्या कुरडया आणि पापड्यांची चव मिळत नाही. घरी तयार केलेले पदार्थ वर्षभर उपयोगी पडतात. - संगीता बोबडे, गृहिणी, माटेगाव.आकर्षक पॅकिंगमध्ये विक्रीसाठी बाजारपेठेतदरम्यान, महिला बचत गटांमार्फत तयार केलेले कुरड्या-पापड यांसारखे पदार्थ आकर्षक पॅकिंगमध्ये बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे घरगुती उत्पादनाचे प्रमाण काहीसे कमी झाले असले तरी ग्रामीण भागातील अनेक घरांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने उन्हाळी वाळवणाची परंपरा आजही जपली जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.