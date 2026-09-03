Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा; कार्यकर्त्यांनी अंगावर पेट्रोल ओतून घेतले, दीड तास रास्ता रोको

मुरुड - मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी लातूर तालुक्यात सकल मराठा समाजाच्या वतीने बंद पाळण्यात आला. एकुरगा पाटी येथे आयोजित रास्ता रोको आंदोलनादरम्यान आंदोलक धनंजय घुटे यांनी अंगावर पेट्रोल ओतून घेतले. या घटनेमुळे आंदोलनस्थळी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. उपस्थित कार्यकर्त्यांनी त्यांना आवरल्याने अनर्थ टळला..एकुर्गा पाटी येथे एकुर्गा ता लातूर येथील सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्ता रोको केले. सुमारे दीड तास रास्ता रोको केला. त्यामुळे संबंधित मार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली. रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागल्याने प्रवाशांना काही काळ अडचणींचा सामना करावा लागला..दरम्यान, तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मुरुड अकोला, गाधवड, निवळी, काळे बोरगाव, शिराळा, भिसेवाघोली, चिंचोली बल्लाळनाथ, जवळा या गावांनीही आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत शंभर टक्के बंद पाळला. अनेक गावांतील बाजारपेठा, दुकाने, हॉटेल्स, चहाच्या टपऱ्या व विविध व्यावसायिक आस्थापने बंद ठेवण्यात आली..तालुक्यातील सर्वात मोठ्या मुरुडच्या बाजारपेठेतील शुकशुकाट दिसून आला. बंदमुळे ग्रामीण भागातील दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम झाला. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाल्याने व्यापारी उलाढाल थांबली. रस्त्यांवरील वर्दळही कमी झाली. व्यापारी, दुकानदार तसेच नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने बंदमध्ये सहभागी होत मराठा समाजाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.