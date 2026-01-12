ZP Election Date 2026 : जिल्हा परिषद निवडणुका मार्च-एप्रिलपर्यंत लांबणार नाही; 'थेट तारीख' निश्चित झाल्याने राजकीय रणधुमाळीला वेग!

येरमाळा : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका मार्च एप्रिलपर्यंत लांबणार असल्याच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला असून,सर्वोच्च न्यायालयाने थेट तारीख निश्चित करत १५ फेब्रुवारीपूर्वी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.या निर्णयामुळे गेल्या आठवड्यांपासून संभ्रमात असलेल्या राज्यातील राजकीय वातावरणाला दिशा मिळाली आहे..गेल्या आठवडाभरापासून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांनंतरच या निवडणुका लागतील,तसेच त्यानंतर महानगरपालिका निवडणुका होऊन मग जिल्हा परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल,अशा विविध शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चेत होत्या. यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवार,पदाधिकारी व कार्यकर्ते संभ्रमात होते..Sangli Election : एकाच प्रभागात अनेक दावे, अनेक गट, भाजपची अंतर्गत फूट, राष्ट्रवादीची जातीय मांडणी; प्रभाग आठ बनला रणांगण.दरम्यान,निवडणुका लवकरच जाहीर होतील या अपेक्षेने सर्वच पक्षांतील इच्छुकांनी अंतर्गत प्रचार, गाठी-भेटी, संपर्क वाढवणे, पक्षातील वरिष्ठांशी संवाद या सर्व बाबींना वेग दिला होता.सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या निर्देशानुसार जानेवारी अखेर निवडणुका होतील,या गृहितकावर जोमाने तयारी सुरू होती..मात्र अचानकच राजकीय विश्लेषक,कायदेतज्ज्ञ तसेच सोशल मीडियावरून “निवडणुका मार्च एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलल्या जातील” अशा चर्चांना उधाण आले. त्यामुळे निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असलेल्या इच्छुकांसह सर्वसामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी व निराशेचे वातावरण निर्माण झाले होते.शिवाय सोमवारी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे कांही राजकीय कायदे तज्ञांचे लक्ष लागून राहिले होते..अखेर आज झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने थेट भूमिका घेत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पंधरा फेब्रुवारीपूर्वीच घेण्याचे आदेश दिले.या स्पष्ट निर्णयामुळे राजकीय अनिश्चितता दूर झाली असून राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्षांतील नेते,पदाधिकारी व इच्छुक उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय समजताच अनेक ठिकाणी कार्यकर्ते एकमेकांना फोन करून, संदेश पाठवून “निवडणुका होणारच” अशी आनंदाची बातमी देताना दिसत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून खचलेले कार्यकर्ते पुन्हा एकदा उत्साहाने मैदानात उतरल्याचे चित्र आहे..खर्ची गेलेला वेळ,खर्च आणि मानसिक तयारी वाचलीया निर्णयामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या राजकीय नेते, पदाधिकारी, इच्छुक उमेदवार व कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जर निवडणुका आणखी लांबल्या असत्या तर आतापर्यंत केलेला प्रचार, संपर्क, खर्च व वेळ वाया जाण्याची भीती होती. शिवाय मानसिक व आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे ही अनिश्चितता संपुष्टात आली असून राजकीय रणधुमाळीला आता अधिकृत सुरुवात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.