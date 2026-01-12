मराठवाडा

ZP Election Date 2026 : जिल्हा परिषद निवडणुका मार्च-एप्रिलपर्यंत लांबणार नाही; 'थेट तारीख' निश्चित झाल्याने राजकीय रणधुमाळीला वेग!

Supreme Court Declares Date For ZP Election : सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने राजकीय अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाल्याने इच्छुक उमेदवारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
दीपक बारकुल
येरमाळा : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका मार्च एप्रिलपर्यंत लांबणार असल्याच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला असून,सर्वोच्च न्यायालयाने थेट तारीख निश्चित करत १५ फेब्रुवारीपूर्वी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.या निर्णयामुळे गेल्या आठवड्यांपासून संभ्रमात असलेल्या राज्यातील राजकीय वातावरणाला दिशा मिळाली आहे.

