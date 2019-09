निलंबित अभियंता चौथ्या दिवशी पुन्हा रुजू 

बीड - व्हॉट्‌सऍप ग्रुपवर असंवैधानिक भाषा आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ केल्यानंतर निलंबित झालेल्या महावितरणच्या सहायक अभियंत्याला शुक्रवारी (ता. 30) पुन्हा रुजू करून घेण्यात आले आहे. कामांतील अडचणी, निरोपांची देवाण-घेवाण आणि अडचणींचे निवारण करण्यासाठी Meter Deletion Urgent नावाचा व्हॉट्‌सऍप ग्रुपवर तयार करण्यात आला होता. महावितरणच्या बीड ग्रामीण उपविभागात नेकनूर शाखेत कार्यरत सहायक अभियंता संतराम यशवंत गित्ते यांनी महावितरणसंदर्भात व्हाट्‌सऍप ग्रुपवर माहिती तंत्रज्ञान विभागातील अधिकाऱ्यांबाबत आक्षेपार्ह भाषा वापरून शिवीगाळही केली होती. यानंतर महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संजय सरग यांनी संतराम गित्ते यांच्यावर मंगळवारी (ता. 27) निलंबनाची कारवाई केली होती. समाजमाध्यमांवरील असंवैधानिक भाषेच्या वापरावरून शासकीय अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची झालेली ही जिल्ह्यातील पहिलीच कारवाई ठरली; परंतु चौथ्याच दिवशी कारवाई मागे घेण्यात आली. शुक्रवारी त्यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले.

Web Title: The suspended engineer reopens on the fourth day